Sensei Rojinegro

De todo un poco

•Continua la polémica por el beso que le dio Luis Rubiales, presidente de la Federación española de futbol, a Jenni Hermoso todo el mundo a la espera de su renuncia, mientras la FIFA lo suspende por 90 días de sus funciones. A la espera de en que acaba esto.

•En la liga española, donde prácticamente se juegan el campeonato Real Madrid y Barcelona, los merengues van invictos lidereando la liga, seguidos del sorprendente Girona y el Barcelona en 2do lugar.

•Una vez ratificado Jimmy Lozano como entrenador de la selección nacional, convocará para la próxima fecha FIFA de Septiembre nuevas caras: Cesar Huerta de Pumas, Marcel Ruiz del Toluca, Jordi Cortizo de los rayados, Fidel Ambriz de la fiera, los retornos de Sebastián Córdoba de tigres y Kevin Álvarez de las Águilas, además sorprenderá con el primer llamado de Julián Quiñones. Solo quedará en duda si llama a los europeos o recurre a los de casa para complementar el equipo, ya veremos.

•Nuestra Liga MX es un verdadero “quilombo“ con jornadas incompletas y juegos pendientes. El rebaño sagrado perdió su posición de invicto en Torreón, mantiene el liderato con alfileres, la nota negra la dio su idolito de barro, Alexis Vega, haciendo berrinche, con lo cual se ganó su segunda amarilla al final del encuentro, hasta donde van aguantar los desplantes de diva de este jugador. Atlas en una cancha maquillada da un pobre espectáculo ante una buena entrada en el jalisco, dejó ir el juego con varias fallas ante el arco, el equipo no acaba de despegar y está dejando puntos en el camino. Las Águilas empatan, pero no convencen, un penal dado por el bar les da el punto. La Máquina en medio de un conflicto y grillas internas no deja los últimos lugares, los del norte a falta de sus juegos van a escalar lugares en la tabla general. Antes de la fecha FIFA deberá el torneo tener regularizados todos los juegos pendientes y así iniciar la jornada 8 con todos los partidos jugados.

•Por este conducto quiero felicitar a Alejandro Manzo por su nombramiento como secretario general de las Chivas, un cargo bien ganado por su desempeño en el equipo.

Y que siga rodando el balón…