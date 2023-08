Sensei Rojinegro

La semana pasada omití hablar de los sorprendentes Gallos del Querétaro en la Leagues Cup. El viernes fueron acuchillados por el deplorable arbitraje y el VAR. Un equipo que sin las grandes estrellas y sí con mucho corazón dio la cara por la liga mexicana.

Monterrey ya está en las semifinales, siendo el único equipo mexicano en esta instancia. Ojalá llegue a la gran final, después de un partido muy luchado y desgastante frente al LAFC de los Ángeles.

Una vez que nuestra flamante Federación informó que esta Leagues Cup está asegurada hasta el 2028 se deben replantear muchos puntos y para mi uno de los más importantes es buscar una fecha adecuada para que nuestros equipos no se vean afectados.

Otro punto es en relación a los arbitrajes y el VAR, este último llevar árbitros que si estén capacitados en este rubro y no los que llevaron que en sus ligas no existe y por lo consiguiente no tienen la experiencia para aplicarlo. América, Chivas, Atlas y varios más sufrieron con decisiones mal tomadas.

Sabemos que para la Federación Mexicana fue un excelente negocio, pero si se va continuar con este torneo es el momento de que también se busque jugar en nuestro país.

El mundial femenil está ya en semifinales, quedando: España vs Suecia el martes 15 y Australia vs Inglaterra el miércoles 16, este mundial no ha sido muy visto, primero por los horarios y segundo por las transmisiones que son exclusivas para tv de paga.

Y como se veía venir, se adelanta la jornada cuatro de nuestra Liga una vez que casi todos los equipos fueron eliminados de la Leagues Cup. Empezando el 18 las Chivas visitando Cd. Juárez y el domingo 20 Atlas vs América en esta ciudad.

De momento solo quedarían pendientes los juegos de Monterrey y de los Gallos del Querétaro. Y a esperar que se vuelva a programar la jornada 5.

Ya una vez ratificado el Jimmy Lozano como el técnico de la selección, ojalá lo dejen trabajar y escoger a los jugadores idóneos para así armar un buen equipo, ojalá llegue al mundial.

Y que siga rodando el balón.