Señor Presidente, menos necedad y más juicioso

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y EL INFORMADOR tituló la noticia así: ‘¡De terror! Perro pasea con una cabeza humana en Zacatecas’. Y se narra el asombro que causó el video del miércoles pasado por la noche donde se ve a un perro que lleva en el hocico -paseando por la calle- una cabeza humana que presuntamente encontró en un cajero automático en el municipio de Monte Escobedo, donde la policía encontró restos humanos.

Insólito, así como extraordinario fue que esa misma semana -del 23 al 28 de octubre- se ha convertido en la semana más violenta del año con 520 asesinatos violentos en apenas seis días. Y con la inercia que lleva, octubre -que hoy termina- pasará a ser uno de los más violentos del año, ya que hasta el fin de semana totalizaron 2 mil 216 víctimas, un promedio de 79 por día.

La gravedad de la violencia que se vive en México ha provocado una serie de reacciones, como la de Manuel Espino, ex comisionado del Servicio de Protección Federal, quien el jueves -en el foro internacional ‘Seguridad y Justicia por un México Mejor’- propuso al gobierno de López Obrador abrir el diálogo y pactar con el crimen organizado - como ha sucedido en Colombia- para intentar lograr la pacificación del país, ya que la estrategia de “abrazos, no balazos” no ha funcionado, como según dijo se lo menciono al mismo presidente en abril pasado.

Por supuesto que del lado morenista del Senado y de la Cámara salieron al paso de la propuesta para calificarla de “descabellada”, mientras que el mismo mandatario rechazó reunirse con el narco y reiteró su política de cero corrupción y cero impunidad hacia la delincuencia, tanto organizada como a la de cuello blanco.

El presidente nunca aceptará ni siquiera intentar un diálogo -ya no digamos llegar a un pacto y menos cambiar su estrategia-, tal y como lo dijo el coordinador del Grupo Plural del Senado, Emilio Álvarez Icaza, quien establece que “para emprender un diálogo con los carteles de la droga por parte del gobierno, primero se tiene que reconocer -primero- que en México hay un conflicto interno armado”. Y eso nunca va a suceder.

Después de las elecciones del 6 de junio, de donde surgió una nueva configuración política en el país, llamó a 16de sus gobernadores -morenistas- a Palacio Nacional y ahí les dijo “Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho (?), no podremos acreditar históricamente a nuestro Gobierno”. Lopez Obrador está consciente, pero a la vez debe ser juicioso que con los “abrazos, no balazos” no se va a lograr llegar a ningún lado y la violencia continuará creciendo como lo demuestran los hechos.

La necedad de su política en contra del crimen organizado quedó de manifiesto en la visita que hizo a Colotlán, Jalisco, el pasado 11 de septiembre, cuando en la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, dijo “Ya estoy optimista, con realismo, sin echar las campanas al vuelo, sin celebrar, sin triunfalismos, pero estoy sintiendo, percibiendo, de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia”.

Dos días después -13 de septiembre- con motivo de la violencia que hubo en Orizaba, Veracruz, donde hubo una amenaza de bomba y se confiscaron granadas de mano, minimizando el incidente descaradamente dijo que “no fue tan grave, fue un asunto de propaganda de las redes y que es aprovechado por nuestros adversarios”.

El pasado 31 de agosto The New York Times publicó un reportaje sobre la violencia en nuestro país y una de sus conclusiones es que con una política de inacción -’Abrazos, no balazos’- y “el disolver la Policía Federal para construir una fuerza policial de la Guardia Nacional dirigida por civiles (?) que sería incorruptible, México perdió casi la mitad de su capacidad de inteligencia para investigar y desmantelar las vastas redes criminales del país, lo que agudizó la impunidad que posibilita los delitos”.

Así que, la violencia no está domada, cada día hay más muertos y la violencia está desatada. Ya no hay que repartir abrazos, hay que ser menos necio, más realista y juicioso aplicando el sentido común -si es que lo tiene-.

¿Usted,qué opina?.



daniel.rodriguez@dbhub.net