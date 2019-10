Durante décadas, la corrupción en los aparatos burocráticos, tanto de la administración pública federal como de las estatales y municipales, ha favorecido el desarrollo de una especie de tolerancia, cómplice o no, de manera que se sabe, pero se deja pasar y así han transcurrido los años sin que se haga nada para evitarlo, a menos que se afecten intereses de otros poderosos, pero sólo para seguir con la misma tónica de corrupción.

Por ejemplo, si el negocio del robo de medicinas es de determinado grupo o persona dentro de alguna institución y aparece alguien más vivo en el mismo giro, seguramente será denunciado, perseguido y no dudo que hasta encarcelado, pero la conducta de corrupción se mantiene; son cotos muy cerrados.

Casi todos sabemos cómo funcionan estos sistemas pervertidos en los que participan empresarios y burócratas, de los más altos niveles hasta los más bajos y siempre en detrimento del erario y de los contribuyentes que somos todos nosotros. Así es y así ha funcionado desde hace muchísimo tiempo de manera que ahora el tejido es tan fuerte e intrincado que resulta muy, pero muy difícil hacer alguna mella para empezar a desbaratar los mazacotes de corrupción que hay en nuestro país.

El reportaje que se publicó en estas páginas el día de ayer sobre los robos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contiene información para indignarse y enojarse claro está, pero dentro de todo es alentadora, porque, que yo recuerde, no se habían dado a conocer, con tal lujo de detalles, los desfalcos que ha sufrido la institución en todo el país, en este caso, de 2004 a la fecha.

Seguramente es mayor la cantidad (el reportaje refiere un total de 116.6 millones de pesos) y sin duda alguna desde muchos años atrás, lo sabemos. Son esos secretos a voces tan frecuentes en nuestro país que se mantienen en esa calidad porque quien se entera, pero es ajeno, mejor no mueve un dedo por temor a represalias; y así vamos haciéndonos de la vista gorda porque además no son cosas para las que se tenga capacidad de resolver o de exterminar.

Por eso pues, me alienta el trabajo periodístico de esta casa editorial, porque hace público lo que había sido un secreto a voces en esta cultura de la simulación a la que es tan proclive nuestra clase política y a la que nos obligan en muchos sentidos a los ciudadanos de a pie.

Esta información rompe con un patrón de silencio y permite abrigar la esperanza de que se pondrán cartas en el asunto; hay denuncias, pero ninguna ha prosperado, por lo menos en lo que respecta a los datos que se presentan en el reportaje; y la verdad es que sí conduce a pensar que la red de corrupción es enorme y grave.

Por ejemplo: del Hospital “Victorio de la Fuente Narváez” en la Ciudad de México desapareció, literal, un módulo de monitor y distintos aditamentos con un valor de 4.5 millones de pesos y luego, ahí mismo, un equipo nuevo y móvil de rayos X que había costado 2.9 millones de pesos ¿Desaparecieron? ¿Así nada más? ¿Nadie vio nada? ¿No hay cámaras de seguridad? Digo, se debería profundizar en las investigaciones y saber en qué hospital o clínica de medicina privada estrenaron módulo de monitor y equipo de rayos x recientemente ¿o no?

Se incluye en el texto información que por lo general pasa inadvertida cuando se genera, no sé por qué razón, quizá no se valora como importante, pero lo es y me refiero a la iniciativa que presentó Ricardo Monreal precisamente para atajar la incidencia de estos robos que van desde el hormiga de medicamentos y materiales de curación, hasta aparatos costosísimos. Los afectados siempre son los derechohabientes. También se tiene registro de robos en el ISSSTE aunque no en los Servicios de Salud de Jalisco (no hay datos de robos) cosa que la verdad me parece muy rara y más porque las solicitudes de información se hicieron vía Transparencia; si realmente no hay robos, qué bueno, pero es raro.

La iniciativa de Monreal está durmiendo el sueño de los justos, ya se dio un paso para romper patrones y para que, por lo menos, un secreto a voces deje de serlo. Es muy, muy difícil, aunque no imposible, lo importante es empezar.

(lauracastro05@gmail.com)