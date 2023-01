Se calienta el conflicto

Si pensaron que la salida de Puente Grande de los tres universitarios daría una tregua al conflicto del gobernador con la Universidad de Guadalajara, se equivocaron.

Ayer el mandatario estatal y el rector Ricardo Villanueva cruzaron mensajes en torno a la aprobación del proyecto inmobiliario en la zona de Huentitán, por lo que calentaron las redes sociales.

En síntesis, el gobernador acusó que la UdeG avaló la cesión del terreno en 2008, con Alfonso Petersen como alcalde tapatío. Y que como regidor del PRI con licencia en Guadalajara, Ricardo Villanueva declaró en septiembre de 2016 su respaldo.

Por su parte, el rector aclaró dos cosas: “Una muy simple y otra muy contundente”. La primera fue que el 9 de diciembre de 2016, “cuando le regalaron un pedazo de ciudad a particulares (14 hectáreas), yo era rector del hermoso CUTonalá. ¡Yo no voté ese convenio!”. Y la segunda: acentuó que no es lo mismo apoyar públicamente el desarrollo orientado al transporte y la redensificación, que “la corrupción” de ese proyecto. “¡No se confundan, no somos iguales!”, remató.



* * *



Por la noche, la UdeG exigió que se convoque por primera vez y de manera urgente al comité honorífico para auditar el cumplimiento del contrato entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa inmobiliaria. Y que se hagan públicas las actas de ese comité, que supuestamente avalan la cesión del terreno que era municipal.

También insistió en que la Universidad nunca avaló la cesión de ese terreno a particulares; al contrario, fue promovida por el hoy gobernador cuando era alcalde tapatío.

El alcalde Pablo Lemus contestó que los documentos del estado de los predios, en cuanto a las contraprestaciones, los darán a conocer en los próximos días para transparentar la información.

¿Qué tal?



* * *



Mientras algunos no logran quitarse la modorra después de las fiestas decembrinas, la agrupación “Confío en México” de Salvador Cosío se vuelve a poner de manteles largos y recibirá hoy en Expo Guadalajara a Gustavo de Hoyos, quien fue líder nacional de Coparmex.

Se distinguió por ser crítico y sembró la semilla de “Sí por México”. Junto con Claudio X. González y otros liderazgos ciudadanos, fue un factor importante para forjar la Coalición “Va por México”, que al menos logró quitarle a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Ahora es un pilar del movimiento “Unid@s”, que pugna por un abanderado de unidad que pueda ser competitivo en la contienda del 2024.