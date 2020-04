Peter Singer, el famoso filósofo utilitarista, profesor de Princeton dijo en una conversación publicada por la revista del NYT: “Creo que la suposición, y es una suposición, de que debemos hacer todo para salvar vidas, realmente no es la correcta. A veces tenemos que compensar la pérdida de vidas con la pérdida de calidad de vida”, lo que ha desatado un debate respecto a la forma cómo las autoridades en el mundo han emprendido la lucha contra la expansión del COVID-19.

Aún es prematuro para saber si las acciones han sido correctas para preservar vidas, como tampoco sabemos el crecimiento real de la pobreza que provocará este periodo. Sin embrago, el debate provocado por la ponderación de las medidas restrictivas para proteger a las personas de los contagios acelerados, el impacto en las libertades y la preservación de los trabajos e ingresos de las personas está en la mesa de los tomadores de decisiones más importantes del mundo. Son dilemas éticos que parten de supuestos que incluyen grandes áreas de desconocimiento y por tanto con riesgos de equívocos.

La posibilidad de un rebrote de la pandemia es científicamente eso, una probabilidad, como lo son las consecuencias sociales del impacto de la recesión económica y su impacto en las naciones más pobres, es también un supuesto. Lo que es realmente cierto, y en esencia correcto, es que en momentos como estos las autoridades dispongan del poder necesario para tomar medidas adecuadas, y ello implica necesariamente un sacrificio en el ámbito del ejercicio de la libertad individual. Estos dilemas éticos se traducirán en problemas políticos una vez que los momentos más críticos del proceso de la pandemia pasen y las sociedades exijan cuentas de las decisiones tomadas de cara a los resultados de entonces. En los meses por venir, la agenda política pasará por un análisis exhaustivo de la experiencia.

Todavía no sabemos si la pérdida de la calidad de vida a la que se refiere Peter Singer será tan desastrosa como se ha dicho y si el impacto se dará de forma general o se localizará en algunas regiones o países, como tampoco sabemos cuentas vidas se cobrará la pandemia antes de contar con una vacuna o tratamiento eficaz. Pero el valor de cada vida es absoluto, representa un fin en sí mismo y merece el esfuerzo del que habla el juramento de Hipócrates. Hacer todo para salvar vidas tiene el sentido del humanismo llevado a la práctica más elemental, o el respeto a los instintos, a la naturaleza o a las convenciones más nobles de nuestra especie. Singer es un gran pensador que ha desatado polémicas muy fecundas respecto a los derechos de los animales o con su obra “The Life We Can Save”, donde plantea obligaciones morales de las naciones ricas respecto de países pobres y sus posiciones en favor de la eutanasia han sido igualmente discutidas.

Ahora nos llama a pensar sobre el tema que seguramente será fundamental en la agenda política del mundo en los años siguientes, la forma correcta de proceder de los mandatarios para defender la vida y la libertad de las personas en medio de las amenazas globales de destrucción. En realidad, el profesor australiano no plantea un desprecio a la vida como algunos podrían pensar, sino la defensa de la humanidad desde una perspectiva moral diferente a las corrientes tradicionales.

Independientemente de estar o no de acuerdo con sus ideas, él solo planteamiento del debate para colocarlo en el centro de la atención de la opinión pública es de gran valor. Porque quizá uno de los legados de la pandemia será la práctica del juicio respecto a lo correcto en las decisiones públicas, que afectan la vida y el bienestar en tiempos de emergencia. En todo el mundo se toman decisiones asumiendo que se está haciendo lo correcto, pero no sabemos aún si lo será en realidad, ni tampoco si será eficaz al final. Pero debemos hacer todo, hasta el último aliento, para salvar las vidas de las personas como para defender su dignidad.