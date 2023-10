La sorpresiva decisión expedita que el Congreso de Nuevo León tomó para autorizar la licencia sometida por Samuel García para separarse del cargo y buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC), provocó que el gobernador sacara ‘su otro yo’. A los integrantes del poder legislativo de la oposición -entiéndase PRI y PAN- los calificó de “vatos...locos”, “cínicos”, “sinvergüenzas”, “brutos”, “payasos” y “cabrones”. Como quien dice, salió más bronco que ‘El Bronco’ -el exgobernador Jaime Rodríguez-.

Si bien es cierto que Samuel García, quien apenas está cumpliendo su segundo año de gobierno, quien ‘gritó a los cuatro vientos’ -desde antes de las elecciones en el 2021- que no dejaría la gubernatura para buscar llegar a la presidencia, desde el sábado pasado cuando hizo del conocimiento público su intención, ha sido comparado con ‘El Bronco’ por faltar a su palabra y dejar a sus suerte al estado. Y hoy que sorpresivamente el Congreso le ‘da luz verde’ a sus propósitos, nombrando a un panista -Arturo Salinas Garza- para que ocupe la posición a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del 2024, Samuel García reventó en contra del Congreso y les dijo que en el fondo buscan hacer que desista en su intento de ir por la presidencia. “El PRIAN hace un desfiguro y me quieren quitar el gobierno estos vatos, poniendo a la manzana podrida, están locos”, dijo García en tono muy molesto.

Y descargó su furia en contra del Congreso por negarle la intención de dejar ‘temporalmente’ en el cargo a su secretario de gobierno Javier Navarro Velasco -mientras él regresaba derrotado de la contienda electoral presidencial-. “No hay manera, no va a pasar, pero su nivel de cinismo, de sinvergüenzas es tal que a nivel nacional no prenden, están empinados y empiezan a ver un peligro de que hay un posible nuevoleonés”.

Sin embargo, en su declaración, ante la realidad de que las cosas no están saliendo como las había planeado, empezó a ‘preparar la cama’ para en caso que decida dar marcha atrás en la intención. “Mariana -su esposa- todavía no me da permiso”, dejando entrever que un pretexto en ese sentido pudiera representar una buena salida para renunciar ‘forzadamente’ -por el momento- en buscar la presidencia.

Samuel criticó la toma de protesta de Salinas el miércoles por la noche en el Congreso, diciendo “Ahí va el vato, ‘Protesto’ y le gritan ‘gobernador’, y ahí están los brutos...no sean payasos, cabrones”.

Uno de los argumentos del aún gobernador de Nuevo León, es que Arturo Salinas Salinas, actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, es “inelegible el vato. Es el Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. Este güey puede ya ser hasta rey...no saca una chingada sentencia y quiere manejar el estado”.

Samuel García, con el desplante de no cumplir con su palabra e intentar dejar la gubernatura, con el pleno conocimiento de que en la contienda electoral no va a lograr el objetivo personal ni de Movimiento Ciudadano, solamente haciéndole el favor al oficialismo para quitar votos y perjudicando a la oposición, ha tomado una mala decisión para su futuro político, porque muchos en su estado lo van a ignorar a partir de hoy, como lo mismo sucederá en un porcentaje del electorado nacional. El que sí está muy contento con la intención -por el momento- es el inquilino de Palacio Nacional, quien ayer por la mañana dijo descaradamente, “yo sí apoyo a Samuel”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net