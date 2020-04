Repensando el COVID-19

Hay una frase que dice que nada une a las personas como una amenaza emergente y desconocida. Para ser honesto, nunca imagine que nuestro enemigo fuera invisible, mucho menos que nos aislara físicamente a unos de otros. Como bien sabemos a estas alturas, el COVID-19 actúa democráticamente, desconociendo clases sociales y económicas.

El COVID-19 monopolizó al mundo con justa razón. Es la primera vez que dentro de nuestra soberbia nos damos cuenta como seres humanos que somos mucho más vulnerables de lo que creíamos y que no sabemos absolutamente nada del funcionamiento del universo. Sintiéndonos megalómanos con nuestros avances tecnológicos y médicos, llegó lo desconocido a darnos un revés.

Mientras escribo este artículo, según CNN en español hay más de 1.6 millones de casos a nivel global y se estima que en dos semanas entremos a la fase 3. Las redes sociales se encuentran plagadas de noticias falsas, paranoia y un grado de incertidumbre gigantesco.

Este miedo, sin embargo, no nos puede nublar de lo más importante: la unión hace la fuerza.

Hace unos días estaba repitiendo mi película favorita, The Matrix. Una de las célebres frases del Agente Smith, interpretado por Hugo Weaving, dice que el ser humano en realidad no se comporta como un mamífero. Esto, debido a que los mamíferos desarrollan de manera instintiva un equilibrio con su hábitat natural. Lo mismo no ocurre con el ser humano, quien tras llegar a una zona se multiplica y agota los recursos naturales, por lo cual la única manera que tiene para sobrevivir es esparciéndose a otro lugar. Smith dice que existe otro organismo que sigue el patrón humano: el virus.

Esta visión fatalista no debe encajar con nuestra actual condición. Hoy los mexicanos debemos reconciliarnos. De cierta manera necesitábamos un enemigo para darnos cuenta de lo que en realidad importa, que termina siendo aquello que sobrepasa lo material. Estas semanas de introspección nos han fortalecido más allá de lo que podríamos creer. Shakespeare dijo que hay caídas que sirven para levantarnos más sabios y felices. Estoy seguro que este es el caso.

Me emociona ver cómo los profesores de todo el mundo están redoblando sus esfuerzos para seguir sus programas de estudio por medio de la tecnología y cómo los alumnos lo reciben con toda la seriedad para salvar sus ciclos escolares. En otro orden de ideas, la sociedad civil se encuentra exigiéndole al Gobierno una diligencia inmediata y eficiente de apoyo en todos los sectores poblacionales. Estamos deseosos de empezar a escuchar políticas públicas que nos pueda sostener a toda la población en estos meses.

Este es un momento histórico que estaremos contando el resto de nuestras vidas. Demostremos por medio de nuestras acciones y solidaridad que somos mejores que el virus.