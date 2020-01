Renovar y humanizar nuestra metrópoli

El tema de la vialidad metropolitana y la movilidad urbana, aunque ya lo he tocado varias veces, es muy importante insistir en el mejoramiento indispensable que necesitamos en nuestra metrópoli.

Ya mencioné anteriormente la necesidad de tener completo un proyecto de un sistema innovador y visionario de vialidad que no se ha terminado, naturalmente está incluida la movilidad urbana que actualmente es un verdadero caos.

Esperamos que se integre un sistema completo de transporte público, que se termine la Línea 3 del Tren Ligero que se ha retrasado incomprensiblemente, que en eso y en el costo tuvo que ver el anterior secretario de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, que no tenía ni tiene la menor idea de lo que es la planeación urbana, es abogado, ni siquiera es ingeniero y por su ignorancia hizo que subiera el costo de la Línea 3 y entre las cosas raras que llevó a cabo fue que contrató empresas extranjeras para que realizaran 90% de la línea y solamente 10% lo hizo una empresa mexicana.

Se debe realizar toda la red metropolitana de transporte público, incluyendo la Línea 4 que prometió Andrés Manuel, todo su apoyo para realizarla, asimismo el Peribús. Debe haber un sistema que coordine autobuses, automóviles, taxis, motos y bicicletas y que estos últimos tengan el criterio adecuado para respetar las normas y la armonía del tránsito con los vehículos, sin atravesarse a lo loco; además se está realizando una multitud de ciclovías de diferentes medidas sin tomar en cuenta el flujo vehicular.

Para mejorar todo lo anterior es preciso implementar una reglamentación y normas estrictas y eficientes; ya el gobernador está tomando cartas en el asunto para implementar esas normas ya que él tiene conocimiento de planeación urbana y vialidad; ya sostuvo un diálogo con los transportistas de vehículos de transporte de carga pesada y estuvieron de acuerdo en lo indicado por el gobernador.

Pero no son solamente esas normas eficientes lo que se requiere, sino que debemos tomar ejemplo de ciudades eficientes y ejemplares en este ramo como Londres, Ámsterdam, Singapur, Nueva York, ordenando la vialidad con los horarios y el tipo de vehículos. Se deben definir áreas prioritarias en la metrópoli para disminuir el congestionamiento del tráfico, que provoca grandes pérdidas de tiempo útil a los habitantes.

Tocando el punto de los vehículos de transporte de carga, el gobernador les indicó que tendrán un horario específico para poder entrar a la ciudad, aunque no les cobren un centavo, pero que respeten el horario que se les imponga. En las áreas o zonas vulnerables al tráfico, se debe ordenar un sistema para que solamente circulen autos con más de un pasajero como en Londres y Singapur, además que en esas áreas vulnerables se cobre por entrar el vehículo en horas pico; algo muy importante es que no se permitan vehículos de carga que necesitan las construcciones durante el día, sino que tengan un horario determinado para evitar congestionamiento en las avenidas, también que no se realicen trabajos de reparación en las calles en ciertas horas durante el día.

Una norma que se debe implementar es que el cruce de las calles y las avenidas dependiendo su importancia, sea alternado, como es ya en algunas ciudades de México y lo realizan desde hace mucho tiempo en Estados Unidos; esto es con señalamientos de alto y tiene que ser alto total para dejar que pase el vehículo que le toque.

Hace tiempo se pidió realizar una traza verde urbana peatonal que permita al peatón gozar los parques y las áreas verdes, creando parques lineales, reestructurando las áreas verdes actuales que no están integradas a la metrópoli; esto hay que realizarlo.

Es muy importante que las reglas sean muy rígidas y las multas le duelan a quien las rompa, como ha resultado muy positivo el control de los conductores alcoholizados. Otra de las multas que deben imponerse es al conductor que esté usando el celular o no lleve puesto el cinturón de seguridad.

Para todo esto debemos apoyar al gobernador y a los municipios para lograr que Andrés Manuel no realice lo que anunció, que es rebajar las participaciones federales que les corresponden a su gusto y a su modo tanto al Estado como a los municipios.

Actualmente el gobernador está haciendo un recorrido por los municipios de Jalisco para conocer perfectamente las necesidades y prioridades que tiene cada uno, pero vuelvo a repetir: de alguna forma apoyando al gobernador que está haciendo un gran papel defendiendo a Jalisco, no debemos permitir que se rebajen las participaciones que les corresponden, sobre todo al Estado; Andrés Manuel no toma en cuenta todos los impuestos que produce Jalisco, pero sí se le ocurrió equivocadamente rebajar tres mil 500 MDP.