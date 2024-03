Registro de desaparecidos: manipulado y rasurado

La presentación de supuestos avances en la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada en la conferencia mañanera del 18 de marzo por parte de altos funcionarios encabezados por la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirma que la política contra las desapariciones está terminando de la peor forma para las víctimas y los colectivos de familias que buscan a sus hijos, casi al final del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Antes de someter a un escrutinio básico las cifras que presentó la secretaria de Gobernación, un episodio ocurrido ese mismo día revela la incongruencia entre el discurso y la realidad del Gobierno de López Obrador hacia las familias que buscan a sus desaparecidos.

Mientras dentro de Palacio Nacional se presentaban los “avances” de la nueva estrategia de búsqueda, afuera del recinto Cecy Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, demandaba ser recibida por el Presidente. Llevaba una pala, la herramienta con la que remueve la tierra en los operativos de búsqueda que lleva a cabo en distintas partes del país, y que quería entregar al Presidente. Pero las puertas de Palacio no se abrieron para ella. Desde dentro, interrogado sobre la demanda de Cecy Flores, el Presidente respondió con frialdad: “Ah, pues aquí que me la entregue, que me la deje aquí”, dijo el Mandatario.

No recibe a las madres o a los colectivos de familias de personas desaparecidas, pero sí se llevan a cabo supuestas estrategias de búsqueda sin la participación de las víctimas y se modifican o alteran los registros sin transparentar la metodología o las bases de datos. En la conferencia del lunes, la secretaria de Gobernación presentó los supuestos avances en la búsqueda de los desaparecidos con la “nueva estrategia” puesta en práctica por el Gobierno federal.

Vamos a tratar de seguir las cifras que ella misma ofreció. Partió del dato de que al 11 de agosto pasado había 110,964 casos ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno). De esa fecha al 14 de marzo se acumularon otros 9,424 más desaparecidos, lo que daría la suma de 120,388 datos totales.

Luego añadió que de diciembre del año pasado cuando se presentó el primer reporte de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, se habían encontrado 5,576 casos, lo que dejaría el registro en 114,812 casos actuales. Hay una ligera discrepancia con los 114,994 casos que reporta el Rnpdno ayer por la tarde consultado en tiempo real.

Pero luego Luisa María Alcalde sostuvo que desde que aplicó la nueva estrategia, se han localizado 20,193 personas, que al restarlas de la cifra total daría un total de 100,195 personas desaparecidas. Y sin embargo en la rueda de prensa del lunes, la titular de Gobernación sostuvo que hay 99,654 personas reconocidas como desaparecidas por el Gobierno federal. La diferencia es menor, apenas 541 casos, pero revela la danza o la inconsistencia de las cifras.

Apenas se dieron a conocer estos datos del Registro Nacional de Desaparecidos, representantes de los colectivos de familiares que tienen desaparecidos descalificaron las cifras que presenta el gobierno. Cecy Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, sostuvo que el gobierno manipula las cifras; Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, señaló que el Gobierno rasura las cifras y continúa con la política de desaparecer a los desaparecidos. Ninguno de las 400 familias que integran este colectivo ha sido “censada” en la actual estrategia.

Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), sostiene que las cifras que presenta el Gobierno no son confiables para nada, que están manipuladas. Al revisar el cierre del Gobierno de López Obrador en su política hacia los desaparecidos, Grace Fernández sostuvo con pesimismo que hay un retroceso como de diez o quince años en esta política. Es como volver a empezar a construir registros y llevar a cabo estrategias efectivas de búsqueda con las familias. El actual Gobierno federal, y la mayoría de los estados como Jalisco, están cerrando sus gobiernos de la peor manera en el trato hacia las familias y en una política efectiva para contener la crisis por desaparición de personas que existe en el país.

