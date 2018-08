Refuerzos para Atlas

Los memes se están adueñando del Atlas y han abandonado al Cruz Azul.



En las redes sociales no sueltan a los rojinegros y no sólo es por la falta de gol, sino porque ahora en lugar de afianzar primero a un centro delantero fueron por un defensor central.



Si bien Atlas no es de las mejores defensivas del torneo, tampoco es una que haga agua, ya que sólo ha permitido 10 tantos, digo, no serán campeones con esos números, bueno, ni con otros, pero no lo vería como algo urgente, y sí un matón que al menos pueda anotar un tanto, algo que aún no logran los Zorros.

Nicolás Pareja será el encargado de comandar la central del Atlas, luego de un exitoso paso con el Sevilla en España. Eso sí, el argentino llega de 34 años, ya para despedir su carrera.



Para los de El Briseño, la idea es pegarle a un Leandro Cufré y que te dé dos añitos de calidad.

Ya luego de la mayor carrilla habida y por haber tras caer en el Clásico Tapatío, los directivos se pusieron las pilas y tienen tres apuestas en la mira.



Su prioridad es Dayro Moreno, un conocido de la Liga, goleador, pero también muy grillero.

La segunda opción es Mauricio Pinilla, otro chileno y de 34 años, quien recientemente tumbó su negociación con el Colón de Santa Fe argentino, quedándose sin equipo… o sea, tampoco es un pan de Dios.



Y como última opción, los rojinegros tienen a Gustavo, un delantero que militó en el Corinthians y que sus mejores logros los ha obtenido en la Segunda de Brasil, donde actualmente milita con el Fortaleza, equipo con el que lleva 26 goles en 32 partidos, incluyendo Copa y Liga.



Aquí, al menos el jugador tiene 24 años y tiene más carrera por delante, aunque al escuchar que le dicen “Gustagol” me vinieron rápido a la mente el “Duque del Gol”, el “Messi venezolano”, el “Iniesta boliviano”, el “Neymar ecuatoriano” y el “Pelé blanco”, de esas contrataciones de Atlas que jamás funcionaron.



Bueno, el tiempo apremia y Atlas tiene hasta el 5 de septiembre para traer un delantero, eso sí, pensando en el siguiente torneo.



¿Qué pasa?



Chivas logró una semana perfecta, pero no lo aprovecha para generar amor de su afición.

El Guadalajara cierra sus entrenamientos pese a ser regenerativos, algo que la gente especializada en mercadotecnia no entiende, sobre todo ante la molestia y separación que últimamente se ha dado entre afición y club.



Ojalá que Chivas se toque el corazón y comience a armar dinámicas para que su gente interactúe más con el equipo.



No hay que olvidar que el Guadalajara se hizo el más popular de dos países por ser el equipo del pueblo.