Récords y expectativas

Hoy es la última oportunidad que tendrán las escuderías de la Fórmula Uno para probar sus monoplazas previo al fin de semana en Australia que inaugura la campaña.

Con mejores condiciones en esta semana, podríamos asumir que los resultados reflejan el verdadero ritmo de los equipos y cómo se desempeñarán durante la temporada, sin embargo desconocemos las estrategias de los equipos estas pruebas de pretemporada.

Aunque Mercedes no ha dominado el listado oficial, la conversación dentro del medio gira alrededor de su posible dominio en 2018. Los monoplazas alemanes continúan trabajando sin problemas con sus motores y el hecho de que Renault no ha logrado solucionar los problemas de fiabilidad en sus plantas le da una ventaja a Mercedes que sus pilotos no pueden desperdiciar.

La realidad del ritmo de Red Bull es una incógnita para los que seguimos el deporte. La gran mayoría entendemos que el chasis diseñado por Adrian Newey sea el mejor de la parrilla, pero sin una prueba consolidada desconocemos el potencial de su monoplaza. Ferrari y Vettel son los nuevos dueños del récord de pista en Barcelona, pero al igual que mis comentarios previos, no es necesariamente un título que garantice el desempeño de la escudería italiana. La nueva superficie en el circuito y la probabilidad de una puesta a punto del auto diseñada para una clasificación ponen una máscara a la verdad.

El invierno no ha sido fácil para las escuderías con menos presupuesto, pero en este caso hay excepciones. Haas ha demostrado que sin mucha polémica y con el esfuerzo humano se pueden lograr avances importantes. La escudería americana tomará la bandera verde en Australia por tan sólo su tercera vez, pero sus monoplazas creo que deben ser considerados amenazas a escuderías establecidas como Sauber y Williams.

Sergio Pérez abordó su pantera rosa por última ocasión en las pruebas de pretemporada y aunque los tiempos no son los que esperábamos tengo la confianza que el nuevo paquete aerodinámico que debutará en Melbourne borrará la desventaja que es aparente en este momento. Force India se caracteriza por utilizar las pruebas invernales en asegurar el funcionamiento completo de sus monoplazas sin pretender impresionar. Para el dia de hoy Esteban Ocon asume la responsabilidad en Force India, pero no pronostico resultados diferentes a los obtenidos hasta ahora.

Preguntas y comentarios @desdepista