Realidad no superada

El martes pasado en la página del Informador.mx nos enterábamos de la molestia e intranquilidad del cantante Ricky Martin por los agresivos y despectivos mensajes que recibió recientemente cuando apareció con su esposo en la portada de una revista. Comentó que nada ha cambiado -en diez años- cuando decidió asumir su orientación sexual y vivir su nueva vida abiertamente.

La orientación sexual de muchas personas es una asignatura que no ha sido superada por la sociedad y cuando con la cara en alto, de manera honesta, sin pena y con mucho orgullo -como debe ser- se reconoce esa posición, surgen las preguntas, los cuestionamientos, las historias, las bromas y chismes alrededor del tema. Sin embargo, es una realidad que como sociedad debemos aceptar con naturalidad.

En un caso que es histórico, recientemente Carl Nassib, jugador de los Raiders de Las Vegas se convirtió en el primer jugador activo de la NFL en reconocer que es gay, lo que abre la puerta para que el tema ya no sea tabú entre los deportistas. En los 101 años de la liga de fútbol americano 14 jugadores se declararon gays o bisexuales, pero todos lo hicieron hasta después de terminar su carerras.

Apenas el domingo pasado en Las Vegas, Kataluna Enriquez se convirtió en la primera mujer transgenero en ganar el certamen Miss Nevada USA. Y se dijo ser “una orgullosa mujer transgenero de color...que no me hacen menos o más que alguien”.

No vivimos una vida diferente al pasado. Las personas consideradas dentro del rango LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y trangenero) siempre han existido y continúan reproduciéndose como cualquier ser humano.

Aunque no hay censo, se estima que la comunidad LGBT en el mundo alcanza el diez por ciento de la población, lo que significa que son un aproximado de 780 millones de personas. En el caso concreto de México, según la encuesta LGBT+Orgullo 2021 de Ipsos (Multinational Market Research and Consulting, que tiene su sede en París, Francia), el 11 por ciento de la poblacion se considera como no heterosexual. Sin embargo resulta interesante que en la misma muestra el 15 por ciento de los encuestados fueron “incapaces” de definir su sexualidad, lo que podría aumentar el porcentaje con esa orientación.

En Estados Unidos donde hay más de medio millón de matrimonios gays, para el presidente Joe Biden el tema de la comunidad LGBT es prioritario. Apenas el viernes pasado nombró a Jessica Stern como enviada especial para los derechos de esas comunidades en el mundo. “El orgullo está de vuelta en la Casa Blanca”, dijo Biden cuando se dirigió a activistas y miembros del servicio militar transgenero en la celebración de los derechos gay en el país vecino. Y agregó “el trabajo está inconcluso”, a lo que agregaremos nuevamente que es una asignatura social de una realidad no superada. ¿Usted, qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net