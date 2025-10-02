El nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, no solo marca el regreso de la cantante a una faceta más pop y teatral, también trae consigo una de las colaboraciones más emocionantes para el fandom: Sabrina Carpenter participa en la canción titular del disco.La elección no fue al azar. Sabrina Carpenter ya había compartido escenario con Taylor como telonera en varias fechas de The Eras Tour, consolidando una relación cercana que los fans siguieron de cerca. Ahora, esa complicidad se materializa en un dueto oficial que cierra el tracklist del álbum, dándole un peso simbólico especial.Carpenter nunca ocultó su admiración por Swift. En cuanto se confirmó la noticia, expresó en redes sociales lo que significaba para ella: colaborar con su ídola y, además, en la canción que da nombre al disco. Para el fandom, este gesto representa un círculo completo: de fan a telonera, y de ahí a colaboradora oficial.Aunque aún no se han revelado detalles de la letra, se especula que el dueto explore los contrastes entre la vida bajo los reflectores y lo que ocurre detrás del telón, un tema recurrente en la narrativa de The Life of a Showgirl. La voz fresca de Sabrina junto a la madurez interpretativa de Taylor apuntan a un cierre de álbum potente y emotivo. MR