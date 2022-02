Razones por las que en Estados Unidos se ha incrementado la demanda de tequila

Aun cuando la categoría tequila inició en Estados Unidos por allá a principios del siglo pasado, su fuerza era más en el mercado de nostalgia de los paisanos que emigraron, y también para los trabajadores eventuales y allá era algo así como un rasgo de nacionalismo de identidad en suelo americano.

Pero hasta que inició la coctelería, sobre todo con el famoso “Coctel Margarita” en los años 50 (también iniciaron otros cocteles), y algo muy importante además del tema de la inmigración fue el hecho del incremento del turismo hacía México, y eso sentó las bases de lo que hoy está sucediendo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos los tequilas que consumían los vecinos del norte eran de baja calidad. Además de que en nuestro país al no estar bien regulada la categoría, los tequilas en gran porcentaje no eran 100% de agave; a partir de finales de los 70 que inició el tema de más regulación y manejo de categorías del tequila, poco a poco se fue destacando, primero en nuestro país y de forma lenta allá.

Entonces sucedieron tres cosas para que hoy el consumo de los norteamericanos haya detonado de una manera explosiva.

La primera, fue la percepción real de incremento en la calidad de esta bebida mexicana y que se fue permeando vía el turismo, ya que en nuestro país había iniciado con anticipación, esto con bases sólidas como son, la creación de un Consejo Regulador de Tequila y una Denominación de Origen protegida, y por tanto un férreo control de la calidad.

También el hecho de que hoy una buena cantidad de marcas y/o destilerías de tequila pertenecen a empresas mundiales de bebidas espirituosas, rápidamente el tequila ocupo lugares en el mercado que antes era más difícil de lograr, aunado al tema de la moda de las bebidas naturales y transparentes, en teoría más sanas.

Finalmente, la influencia a los consumidores de muchos líderes de opinión, que antes era incipiente y eran los maestros tequileros o dueños de las destilerías, pero hoy, además tenemos muchas personalidades del mundo deportivo, blogueros y sobre todo artistas famosos (George Clooney, Dwayne Johnson, Kim Kardashian, etc.) que se han montado a la ola de los tequilas, que sin duda han venido a refrescar y fortalecer a la categoría como nunca antes; además aun cuando se afirma que no conocen un buen tequila, su equipo que los apoya buscan productos de calidad, ya que el precio de sus marcas no es limitante, por lo que sus tequilas en general son de buena calidad.

