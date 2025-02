El que sacó de onda por su forma de comunicar información “oficial” fue el alcalde Sergio Chávez, quien desde sus redes sociales lanzó un “boletín” para decirle a todo el mundo que ya no hay chamba en el Ayuntamiento de Tonalá. ¡Es en serio!

Ya sabemos que siempre está inspirado y escribe mensajes motivadores en sus cuentas, pero recientemente “notificó” a las regidoras y los regidores, a los directores y jefes del Ayuntamiento, a las diputadas y los diputados, a los líderes y amigos: “Les informo que ya no hay ni habrá empleo ni incrementos en los salarios”.

Pidió por favor que no insistan porque las arcas municipales sólo alcanzan para continuar haciendo obras públicas. ¡Nombres, nombres!

Ciertamente, el gasto corriente del Ayuntamiento presiona las finanzas municipales, pero ya quedó claro el mensaje. ¿O qué?

***

Trasciende en los pasillos del Congreso del Estado que se adelantó la asamblea cuatro meses para elegir al próximo líder del Sindicato de Trabajadores que concentra a la mayoría de los sindicalizados.

Nos cuentan que la intención de esta movida era que no se registrara nadie más. En otras palabras: el líder sindical César Íñiguez quería la cancha solita para él, pero no contaba con que un grupo disidente no se lo permitió y registró otra planilla a cargo de Ulises Hernández.

En el recinto legislativo es tema de conversación y coinciden en que, una vez más, Íñiguez intentó llegar a través de acuerdos en lo oscurito y por los atajos cortos a su tercer periodo. ¿Qué tal?

Y lo logró, porque ya se declaró ganador: “¡Gracias por la confianza de mis compañeros, refrendamos la dirigencia del Sindicato del Poder Legislativo!”.

***

En Jalisco continúan las mesas de análisis para reforzar la iniciativa del gobernador Pablo Lemus para armonizar la reforma judicial en el Estado.

Nos cuentan que es un hecho que no habrá financiamiento público para los aspirantes, como se estipula en la reforma federal. Y, si la Presidenta Claudia Sheinbaum no dice lo contrario, la elección de jueces y magistrados sería hasta 2027.

Por lo pronto, los Estados que sí tendrán elección local en sus Poderes Judiciales serán Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, entre otros, que ya avalaron las reformas estatales.