¡Protejan al Presidente!

México no necesita más mártires, si Andrés Manuel López Obrador ya ganó la Presidencia de la República, ahora debe de cuidarla, de respetarla y de cuidarse por el bien de la nación. De nada nos sirve muerto, lo queremos vivo, para que cumpla todas las promesas de campaña, para que restaure la confianza que le fue depositada por 30 millones de mexicanos, para que al lograrlo, podamos ser libres de las mafias que pululan en nuestro país.

Si de verdad quiere al país más que a su propia vida, debe de tomar las providencias necesarias para que la delincuencia organizada no le vaya a matar. Ya trabajó duro, se esforzó durante muchos años, hizo alianzas -y las seguirá haciendo- con “los buenos”, “los malos” y “los no tan buenos”, con tal de alcanzar su meta. Empero, necesitamos un Presidente que actúe con sensatez. Aquello de que lo cuidará el pueblo y viajará en su Jetta, son puras patrañas (si en Tabasco, su tierra natal, la comitiva arribó en camionetas blindadas), no hay necesidad de pretender engañar al pueblo, en el sentido de que “anda poniendo el pecho para defender a la patria”.

La amenaza del crimen organizado es cosa seria, aquí y en cualquier parte del mundo, prueba de ello es el mensaje que dejaron con la carga de explosivos encontrada el fin de semana próximo pasado en el ingreso de la refinería de Pemex, misma que según yo, no la consigue cualquiera -¿o sí? -.

Muchos sabemos que trascender y pasar a la historia es una de las nuevas y viejas metas de López Obrador. Su ingreso a la historia de México ya está asegurado, mientras que la trascendencia dependerá en buena parte de los resultados que alcance su administración, pero de que hará hasta lo imposible por alcanzarla, no me queda la menor duda.

Ojalá que la gente cercana al Presidente le asesore adecuadamente, porque “los callos que está pisando” no son cosa de “enchílame otra”.

Y ya entrados en gastos, habría que recordarle al mandatario, que si bien es cierto que el sureste del país es la región menos desarrollada del país, todos los ex presidentes del PRI y del PAN -de los que él dice renegar- también se enfocaron en realizar obras importantes en la entidad que les vio nacer, por lo que, ayudar a su terruño con obras personalísimamente seleccionadas -con dinero del erario público- aún en contra de la lógica, la razón y los diagnósticos elaborados por especialistas, es corrupción.

APUNTE

La prudencia y la soberbia no se la llevan nada bien, sino todo lo contrario. De ahí que hay gente a la que definitivamente no se le da la prudencia -tienen “declaracionitis” aguda- y apanican al mundo con sus decires, además de que la soberbia les incapacita para tomar buenas decisiones.