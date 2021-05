Luego de que el gobernador aceptó a regañadientes la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral local que le ordenó bajar 20 tuits en donde promocionaba la supervisión de obras, toca el turno a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado que hoy sesionan y tienen programado desahogar la queja promovida por Morena.

Los letrados tendrán que pronunciarse acerca de si ese tipo de mensajes en redes sociales violan las restricciones a la propaganda gubernamental durante la época electoral o, en caso contrario, justifican que se trata de una cuenta privada del gobernador y puede emitir ese tipo de mensajes.

Si tomamos en cuenta los criterios del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, una cuenta de un servidor público es de interés público en el momento en que la usa para difundir información oficial o vinculada a su encargo. A ver qué resuelven los magistrados.

***

El candidato de Morena a Zapopan, Alberto Uribe, desairó participar en un debate televisivo entre aspirantes a la ex villa maicera. El abanderado morenista fue blanco de las críticas por su desdén y no estuvo para responder a sus adversarios. Además, Uribe no tuvo actividades públicas dominicales, con el argumento de la contingencia atmosférica, así que la grilla tuvo que esperar.

***

Los jaliscienses fueron espectadores del segundo round entre los dirigentes nacionales del PAN y MC. En su visita al estado, el panista Marko Cortés se volvió a subir al ring y repitió el uno-dos, al acusar a los naranjas de comparsas y cómplices de Morena.

El emecista Clemente Castañeda, al parecer inspirado en el pugilista jalisciense “Canelo” Álvarez, respondió con derechazo al panista: “no te cansas de dar pena”, le dijo; y luego vino el gancho: “has llevado al PAN al momento más vergonzoso desde que nació. Te entregaste al PRI”.

Podemos concluir que no es una regla aquel refrán que dice el que pega primero, pega más fuerte.