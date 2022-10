Pronostican devaluación, y eso... ¡si es nota!

La semana pasada, con motivo de la negativa del general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional- de reunirse con los diputados, el presidente López Obrador evitó hacer un comentario, argumentando que eso “es politiquería, no le den importancia a eso, no es no nota, no no no, no es nota. Nota es que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo”.

Y en eso sí tiene razón el inquilino de Palacio Nacional. El pasado 17 de junio el influyente periódico The New York Times publicó un artículo titulado ‘The World Economy es Imperiled by a Force Hiding in Plain Sight’ (La economía mundial está en peligro por una fuerza que se esconde a simple vista), en el que muestra un comparativo de la devaluación de diferentes monedas frente al dólar. Y se destaca que el peso mexicano es una de las monedas que menos devaluación han mostrado frente a la divisa norteamericana.

Sin embargo, horas después de la optimista reacción de AMLO, el grupo de análisis de inteligencia financiera Moody's Analytics alertó de una “depreciación inminente” del peso mexicano frente al dólar, que podría rondar alrededor del 20 por ciento. El reporte se basa en una “corrección deprecatoria significativa en los próximos meses. El apretamiento monetario en marcha en los Estados Unidos podría detonar una corrección cambiaria como la que sucedió durante el ciclo anterior de alza de tasas por parte de la Reserva Federal -haciendo referencia a las crisis del 2009 y 2020-. Bajo esta condición, la depreciación del peso mexicano se ve inminente”.

Recientemente Focus Economics señala que se prevé que el qué Producto Interno Bruto (PIB) “pierda fuerza”, que coincide con lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) que advierte que la economía de México - y de casi todos los países de América Latina- “están perdiendo impulso. Con este panorama el crecimiento de la región disminuirá el crecimiento económico y la desaceleración es inevitable”, pegando directamente al valor de las monedas -en este caso el peso mexicano-.

Así, que las advertencias que desde hace mucho meses se vienen haciendo por parte de voces autorizadas en la economía mundial y la realidad a la que nos enfrentamos, no nos colocan frente a un futuro muy promisorio -frente a la paridad del dólar-, por lo que es de esperar que nuestro presidente este consciente de estos antecedentes -que hable con la verdad- y no quiera jugar con un presente, que si bien es cierto es verdadero, es muy frágil -que enfrenta muchos riesgos- y que en un futuro cercano pudiera ubicarnos en otro entorno, en donde entonces lo que si sería nota es que nos estaríamos devaluado.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net