Presupuesto arbitrario

Andrés Manuel en tu mañanera dijiste que hiciste un presupuesto equilibrado, presentado a la Cámara de Diputados, pero la verdad es que nadas en las mentiras, la arbitrariedad, y el desequilibrio.

Eres realmente muy bueno para ejercer la arbitrariedad y la mentira forrada de la gran facultad que tienes para mentir y convencer a tu “amado pueblo” con promesas que luego te hechas para atrás, te “rajas” y no te da vergüenza. Diciendo con tu arbitrariedad dictatorial y absurda, como el gran ejemplo de la presa El Zapotillo, que después de comprometerte tres veces, tienes una actitud negativa y mentirosa, ya que habías prometido terminar la presa, pero se menciona que es el proyecto que abastece de agua a León, Guanajuato, lo que es contrario a lo que se comprometió con los pobladores de Temacapulin, Acasico y Palmarejo. No es congruente con el proyecto y propuesta técnica que presentó la Comisión Nacional del Agua y quede sólo a 80 metros de altura y abastezca sólo a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y no menciona a la zona de los Altos de Jalisco.

La presa debería beneficiar a León, a los Altos y a Guadalajara.

En tus promesas de acuerdo con el Gobierno de Jalisco están realizar la presa El Zapotillo, la Línea 4 en Guadalajara, el Libramiento de Puerto Vallarta y el Saneamiento del Río Santiago y a todo este grupo de obras cruciales las has ignorado Andrés López, en los cuatro paquetes económicos que presentase y sin embargo gastas un dineral en tu ilusión del Tren Maya.

Andrés López como Presidente eres una verdadera facha a esto súmale las arbitrariedades y las rebajas a tu capricho de las participaciones federales que le corresponden a Jalisco y a los 125 municipios del estado. Y que se salvan gracias al buen Gobierno estatal que tenemos en Jalisco.

Debo resaltar la gran capacidad que tienes de convencer a parte del pueblo, con tus mentiras, promesas, arbitrariedades, caprichos y actos dictatoriales y no te importa dividir a México con tu populismo y atacar a la clase media del país.

Recapacita un poco, todavía tienes tiempo de cumplir como Presidente tus promesas y rectificar tus errores.

José Manuel Gómez Vázquez Aldana es Arquitecto, Urbanista, Empresario

jmgva@gvi.la