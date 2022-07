Por favor, Señora Müller

Sí, yo entiendo, lo he visto y estudiado y escrito por aquí: la cultura desarma a la sociedad de una manera y la arma de otra. Ese es justo el propósito, el artista es un activista y en muchos casos es un ente político que mueve masas de manera mucho más contundente que un político convencional. No es extraño que estos últimos anden buscando tomarse fotos, asistir a eventos y en el caso más común, financiar proyectos que tengan “contentos” o por lo menos activos a los artistas para así (lo he escuchado decir) no armen su desmadre.

De la cultura y de sus genios se han servido los más grandes tiranos, no es novedad, es parte de la historia del arte y de la humanidad y aunque ambos sirven al pueblo y representan lo que vive éste, en realidad el arte debería tener un único propósito, el de con-moverse con y en el otro. Es increíble el prestigio que tiene la cultura, estamos como sociedad empujados a leer un libro, tocar un instrumento, recitar un poema, pintar un cuadro cuando en realidad lo que perdemos de vista es la formación humana tanto del artista, como el político y el público. Hago la separación del político porque bueno, en esta humilde Guadalajara a la que quiero tanto, nunca me he encontrado políticos -ni siquiera en campaña- que asistan de manera recurrente a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, hayan estado preocupados por el bache por el que pasó en años pasados el Ballet de Jalisco o se pregunten dónde quedó el Coro del Estado (sí, sigue pendiente esa conversación).

Pero esto mal que bien ya no me sorprende, lo que sí me molesta es que hagan del arte un discurso romántico y ajeno a la vida real. Está bien que el dicho rece que “por cada cantor hay un soldado menos” pero para un gobierno que tiene militarizado al país, no me parece para nada congruente que se sugiera leer un libro mientras se reclutan miles de hombres para luchar -no sé qué guerra- y mucho menos en contra de quién. El gobierno de Andrés Manuel es un gobierno romántico, me recuerda mi infancia y mis ideales de veinteañera (que eran ya un poco posfechados) heredados de una madre formada en las ciencias sociales y con una altísima conciencia política de lo que pasaba en aquella su América latina de los años 70. Sí, cada cantor es un soldado menos, pero por favor, dejémonos ya de discursos superficiales, de políticas públicas que lejos de incluir minorías las ponen mucho más en evidencia, de inexistente visión sobre un proyecto cultural completo, complejo, que abarque a toda la sociedad y no sólo a unos cuantos. La tarea de leer un libro, tocar el instrumento, bailar y hacer todo lo que se nos ocurra no puede ir de la mano sin la formación humana, no se puede hablar a la ligera en un país convertido en fosa mucho menos con la carga histórica de quienes han leído bibliotecas enteras, escuchado la mejor música, construido los mejores museos y han hecho un daño inimaginable a pueblos enteros. Por favor Señora Müller, ya no nos hablen como si no entendiéramos qué pasa. Por favor Señora Müller, ya dejen de leer y póngase a trabajar.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina