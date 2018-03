Pluris del PRI; la metáfora del Titanic

La mejor metáfora que podemos imaginar de la lista de plurinominales del PRI es la escena del hundimiento del Titanic cuando está claro que el barco terminará por hundirse y solo hay lugar para unos cuantos en los botes salvavidas. La cortesía, la educación y las buenas maneras pasan literalmente a segundo plano y aquello de mujeres primero es solo porque el INE así lo ordena, que si no habríamos visto a todos los machos dándose de golpes para alcanzar las posiciones.

En todas las listas de pluris hay cosas extrañas e indeseables. Morena subió a su lancha de salvación nada menos que a Napoleón Gómez Urrutia; en el Frente hicieron literalmente intercambio de prisioneros para cuidarse las manos y hacer valer los pactos. En el PRI la lógica parece ser la de sálvese quien pueda.

En la lista del Senado (esa que no me cansaré de decir que no debería de existir pues la representación partidista no tiene nada que hacer en una Cámara que representa la voluntad de los estados en el pacto federal) están las cuotas de poder, expresadas por ejemplo por Claudia Ruíz Massieu (1) Carlos Aceves del Olmo (2) Miguel Ángel Osorio Chong (4) Beatriz Paredes (5) o Eruviel Ávila (6) pero sorprende que la operadora más importante de Meade, Vanessa Rubio (3) haya comprado, literalmente, seguro de vida.

Lo mismo podemos decir de la lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, los nombres de siempre y muchos, muchos que se antojan más para candidatos a Almoloya. Ahí estarán Enrique Ochoa, actual presidente del PRI, Luis Miranda, el gran operador político de Peña y ex secretario de Desarrollo Social en tiempos de la elección del Estado de México; el ex gobernador Rubén Moreira, o la comisionada del IFAI, Ximena Puente que prueba con esto el tamaño de su independencia política. Sorprendente la ausencia de jaliscienses en la lista plurinominal de la primera circunscripción, solo Arturo Zamora en un lejano lugar 11 y cuyas posibilidades de entrar dependen fundamentalmente de que el PRI no gane muchos distritos, lo cual es altamente probable.

Las listas hablan de la poca confianza que tiene el PRI en el triunfo. Más allá de los discursos son pocos los que creen que su candidato tenga alguna posibilidad

Las listas hablan de la poca confianza que tiene el PRI en el triunfo. Más allá de los discursos son pocos los que creen que su candidato tenga alguna posibilidad, de ahí que las Cámaras se conviertan en el refugio de quienes requieren fuero y de los grandes negociadores, esos que rápidamente se adaptan a las circunstancias.

La última escena de la película ya la sabemos. Veremos a Meade diciendo a sus compañeros de orquesta, perdón de campaña: “Señores, ha sido un placer tocar con ustedes”, mientras los botes de pluris se alejan dejándolo solo ante el hundimiento.