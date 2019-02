Ya se cuentan por docenas

las motos decomisadas

por irregularidades

en revisión encontradas.



Unas porque no traen placas

o faltan los documentos

que acrediten propiedad...

mas no causan descontentos.



Y si no júzguelo usted:

las llevan al corralón

y muchas no las reclaman...

¿Cuál puede ser la razón?