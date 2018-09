Cada jornada es lo mismo:

el Atlas tiene llegada,

muestra mucha voluntad

pero de goles no hay nada.



No ha ganado ni un partido,

tan sólo un gol anotado

y en el último lugar

hoy se encuentra rezagado.



Si no sucede un milagro,

puede ser este torneo

en la historia rojinegra,

entre todos el más feo.