Percepción de los tres candidatos en la ANTAD

Es sólo eso una percepción de la cual haremos un breve análisis.

Vamos a tomar las palabras literales de quien hizo estas llanas observaciones.

*Candidato 1 (Meade):* Bien preparado, se nota culto y presenta datos históricos globales muy relevantes. Hace referencia a que México dejará de ser un país en vías de desarrollo cuando tenga un pleno estado de derecho: suena bien, si tan solo su partido estuviera realmente dispuesto a lograrlo...

*Candidato 2 (Anaya):* Lo primero que impacta es lo pequeño que es... Su presentación se basa en una radiografía de los problemas del país y en tirarle a “El Peje” –pero puntos extras por tocar en primera persona el proceso de investigación por el que está pasando– me hubiera gustado ver más propuesta y menos tierra.

Se recupera, habla de temas modernos como energía limpia, comparte (con video) su experiencia en la tienda AmazonGo –contenido a la medida para este auditorio–. Conecta con todo el público y saca risas reales (vs las reacciones forzadas del candidato 1).

*Candidato 3 (AMLO):* Lenguaje corporal incómodo y poco asertivo, me recuerda más a un presidente del PRI del siglo pasado que a un cambio como lo propone. Es el único candidato que no tiene apoyos visuales y desde mi punto de vista su discurso es improvisado. No viene preparado para un foro como este. Usa lenguaje mesiánico (ej. ‘renacimiento’) más que datos duros. El auditorio curioso. *Datos tomados del FB de Eduardo Ros Lahud*.

Es una percepción como cualquiera de nosotros la haría de los tres candidatos estando presentes en el evento de la Expo del pasado 6 de marzo.

Desde luego que no se puede generalizar, pero sí resulta muy interesante lo que este testigo nos aporta.

Quizá no parezcan datos relevantes, pero al irse desarrollando las campañas estos elementos pueden ir cobrando mayor peso y determinación en el electorado.

Vivimos un mundo de percepciones.