Pelea de novela

Los grandes ganadores de la pelea entre la familia Salcedo son única y sencillamente las revistas del corazón.

El jugador evidenció a su familia con lo que dice ser su verdad, mientras que la familia refutó convocado a conferencia de prensa el día miércoles, donde dicen desenmascararán al seleccionado mexicano.

Creo que de haber sabido manejar el caso, el “Titán” se hubiera zafado de esta con una gambeta simple, como decir que ya resolvió el tema de la paternidad y que se concentrará en su carrera, pero en cambio decidió despedirse tirando ca...ños.

Veremos que depara en el siguiente capítulo de esta complicada historia, donde el dinero y las envidias parecen los principales motivos de distanciamiento.

Lo que sí, es que al que se le prenda el foco para escribir una novela tiene el éxito garantizado, vaya historia de estafas, golpes, maltratos y éxitos, a decir de ambas partes.

No es por nada, pero desde que en este H. Diario se publicó que Chivas no daba acceso a la afición luego luego se pusieron las pilas y últimamente los seguidores han tenido la oportunidad de convivir con sus ídolos, algo que siempre retrata bonito.

Ayer, el Guadalajara le dio acceso a medio centenar de personas, que tuvieron un momento de interacción única con el primer equipo.

Estos deben ser los primeros pasos para regresarle la esencia al futbol y al mismo Rebaño, que no se olvide que es el equipo del pueblo.

Gran lección dejaron los chavitos festejando el triunfo en el partido de México frente a Costa Rica, imagen en la que se abrazaban gozosos por los goles, mientras ese cuadro era replicado por miles en redes sociales.

Ojalá así, invitando a las familias, sea como se erradique la violencia en los estadios, un tema que es muy complicado y que cada vez crece más y más.

Tristeza rojinegra

Son varias las imágenes que han circulado de jugadores del Atlas en plena fiesta, como si llevaran una temporada digna para el festejo.

Aunque no me suelo meter en la vida privada a menos que tenga injerencia en lo deportivo, si les quiero comentar lo que le pasó a un jugador de los Zorros mientras antreaba en sus días de descanso.

Lo importante no es lo desfigurado de su rostro después de un par de botellas de fino tequila, ni que por ese momento dejó su gafete de capitán o de ex capitán por un lado, sino que ya la violencia se acerca a los que no saben cuidarse.

Mientras se divertía en su tiempo libre, el jugador fue amedrentado por algunos aficionados, y aunque jamás hubo contacto físico o reclamos a corta distancia, sí aprovecharon sus grados de alcohol para pasar frente al rojinegro para de vez en cuando sacarle el dedo o gritarle de cosas, unas que el futbolista ni se enteró.

Es el mismo caso de siempre, los jugadores arriesgándose en los bares, esperemos que no vuelva a pasar otra desgracia como la de Salvador Cabañas, la cual conmocionó el futbol mexicano.