Paro histórico antirracista en Grandes Ligas

A la ya de por si atípica campaña 2020 de Grandes Ligas, habrá que añadir el episodio histórico registrado en los últimos días en el marco de las nuevas protestas en el país vecino del Norte que tienen origen en la violencia racial, siendo que esta vez no sólo han sido los ciudadanos quienes han mostrado su inconformidad como ocurrió en junio pasado con la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, si no que ahora el movimiento Black Lives Matter sumó a tres de las Ligas más importantes del deporte estadounidense.

El basquetbol de la NBA, el futbol de la MLS y el beisbol de MLB, suspendiendo partidos para manifestar su rechazo al racismo prevaleciente que en esta ocasión se desató tras la cruenta agresión sufrida por Jacob Blake, un afroamericano de 29 años que recibió siete disparos por la espalda por parte de un policía el domingo en Kenosha, Wisconsin.

Fueron jugadores de la NBA (National Basketball Association) los que inicialmente expresaron su enojo y contando col en apoyo de sus clubes anunciaron la cancelación de juegos hasta que la propia NBA oficializó la suspensión de toda la jornada de Playoffs del miércoles.

A esta postura se sumaron equipos de la MLS (Major League Soccer), que habrían de disputar la séptima jornada de la temporada suspendiendo todos los cotejos del día.

En la MLB (Major League Baseball), fueron Cerveceros de Milwaukee y Rojos de Cincinnati, los primeros equipos del deporte rey que decidieron unirse y no jugar el partido de la noche del miércoles en el Miller Park, de Milwaukee.

Más equipos se sumaron y se pospusieron también los duelos Dodgers-Gigantes, y Marineros-Padres.

El jueves otros equipos se unieron a las voces de protesta quedando suspendidos los juegos: Rockies-Diamondbacks, Atléticos-Rangers, Mellizos-Tigres, Medias Rojas-Azulejos, Orioles-Rays, Filis-Nacionales y Marlins-Mets.

En el juego de Marlins de Miami vs Mets de Nueva York, todos los jugadores se quitaron sus gorras y guardaron silencio durante 42 segundos en honor a Jackie Robinson, primer afroamericano en MLB, y se retiraron dejando una camisa de Black Lives Matter sobre home.

En tanto, la Major League Baseball emitió la siguiente declaración:

“Ante el dolor en las comunidades de Wisconsin y más allá después del incidente en el que Jacob Blake fue baleado, respetamos las decisiones de un gran número de jugadores de no saltar al terreno esta noche. Major League Baseball permanece unido a favor de un cambio en nuestra sociedad y seremos aliados en la lucha para terminar con el racismo y la injusticia”.

A pesar de ese pronunciamiento, trascendió que el comisionado de Grandes Ligas, Robert Manfred, habría propuesto a los equipos una especie de simulación, que quedó evidenciada cuando después de una conferencia de prensa quedaron abiertos los micrófonos y se escuchó una conversación del gerente de los Mets, Van Wagenen, expresando lo siguiente:

“El beisbol está tratando de tener una solución para decir, ¿Sabes que sería muy poderoso? ¿Sabes que sería genial? Si haces que salgan al terreno de juego, lo dejan y luego regresan a jugar a las 8:10 p.m., y yo me quedé de ¿QUÉ?

Rob (Manfred) dijo eso y con la agenda de Jeff (Wilpon, dueño de Mets) eso va a ser una pesadilla, hay mucho en juego, le dije a Jeff ‘eso no va a pasar’. No están en contacto con la realidad, pero ese es el instinto de Rob, y Rob, exactamente de lo que tú y yo estamos hablando, realmente no lo entiende, simplemente no entiende nada”.

Así pues, el beisbol ha decidido estar en los temas centrales y no es asunto menor, como bien lo ha expresado Tony Kemp, de Oakland:

“Esto está a la vanguardia ahora. Al no participar en el juego de esta noche, siento que es sólo un pequeño bloque de construcción de lo que queremos ver. Estos dos días son tiempos históricos en el deporte. Un día, nuestros hijos mirarán hacia atrás y nos preguntarán qué estaba pasando y qué hicimos para ayudar a crear conciencia sobre estos problemas en el mundo y vamos a decir: “Un juego que decidimos no jugar”.

