“Para elegir candidatos”

Pues ahora el problema que tiene Morena es escoger entre la multitud de honrados ciudadanos dispuestos a sacrificarse en aras de tener un mejor Gobierno. Así, entre las corcholatas principales, se da la presencia de la más sexy de los candidatos, que es Claudita, que según yo es el engaño del señor Presidente para entretener a los ansiosos. Pero además se encuentra el canciller, licenciado Ebrard, quien considera que tiene méritos suficientes para recibir el cheque; o el cuatazo del alma del Presidente y único oído válido para escuchar la voluntad del pueblo bueno, que es don Adán Augusto López, quien está dispuesto a rajarse el físico para ser el elegido; con menos probabilidades, pero con méritos sobrados, se encuentra el tribuno Fernández Noroña, a quien personalmente considero muy popular y fiel a la figura presidencial. También está el licenciado Monreal, muy devaluado; pero no es todo, ya que se encuentra también compitiendo un ex gobernador del Verde. Y la verdad que no sé, pero puede ser posible que al no ser electo por la voluntad del pueblo bueno, decidan partidos como el Verde y Movimiento Ciudadano, ambos de fuerte raigambre priista, que puedan lanzarlo y que se haga una competencia de tercios, aunque yo veo difícil que PRI, PAN y PRD sigan siendo amiguitos. En fin, como todo puede ser, hagan sus apuestas, señores, y esperemos que el pueblo bueno manifieste en su vocero único su voluntad.

En cuanto al Estado y los posibles candidatos, yo ignoro por qué muchas voces autorizadas se han dedicado a ningunear al ingeniero Alfaro, quien yo creo que, salvo que el Checo siga teniendo resultados tan desastrosos como el pasado fin de semana, es uno de los mejores candidatos que he podido encontrar; a mí se me hace muy parecido a Benito Mussolini, pero hay pocos que creemos en él firmemente. Pero el gobernador, pues será el que él elija, pues así como don Andrés es el oído virtual del pueblo bueno, Alfaro lo es, a mi juicio, de Movimiento Ciudadano. Pero hay que ver que como buenos expriistas todos, se están dando hasta con la pata de la mesa.

Los demás partidos los veo muy ninguneados. Sigo pensando en que no va a haber alianza entre PRI, PAN y PRD. Por su parte, Morena tiene a los mismos candidatos, o sea, el doctor, que dicen que es inmensamente rico y como tal puede comprar la candidatura, pero yo no creo que gane; con mayores probabilidades veo a Chema Martínez, a quien yo considero muy hábil y ya está convirtiéndose en un Genaro Laurito contra las rentas excesivas y, desde luego, no podemos ignorar que papá-Checo está listo para lo que dispongan de él y aunque no se nos hizo la candidatura presidencial del sujeto, pues es tan modesto que está dispuesto a agarrar cualquier puesto, de cuico de esquina para arriba.

@enrigue_zuloaga