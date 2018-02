"Pache" recomienda

La temporada europea avanza y se acerca a las fechas críticas, pues a media semana se jugaron ya los partidos de ida de los Octavos de Final de la Champions League y los de vuelta de los Dieciseisavos de Final en la Europa League, y llegamos a un fin de semana en el que el foco de atención se centra en Inglaterra, con la vuelta a la acción de la Premier League tras haber cedido días estelares a la FA Cup, pero principalmente porque mañana se define el primer gran título entre los países que dominan el mapa futbolístico, al jugarse la Final de la Copa de la Liga inglesa.

Una Copa en la Catedral

Pep Guardiola aspira a levantar su primer título al frente del Manchester City al enfrentar mañana en Wembley a Arsène Wenger y su Arsenal en la Final de la Carabao Cup, como comercial y oficialmente se llama la Football League Cup inglesa.

Los Citizens llegan a la Catedral del Futbol tras caer sorpresivamente el lunes pasado ante el Wigan por 1-0 en la Quinta Ronda de la FA Cup, cegando de golpe la ilusión de Guardiola de conquistar el aún inalcanzable “Trébol” de títulos para un club inglés (Premier League, FA Cup, League Cup y Champions League), y aunque mantiene vivo el sueño de un Triplete (tiene virtualmente amarrada la Premier y está con un pie en Cuartos de Final de la Champions tras imponerse 0-4 en Basilea) el golpazo sufrido al caer eliminados ante un equipo de la League One (la Tercera División en Inglaterra, tras la Premier y la League Championship) puede haber creado grietas al interior de un vestidor que pese a lo vistoso de su juego y admiración internacional, aún no ha ganado ningún título en temporada y media con el técnico catalán al frente.

Con la suspensión de Fabian Delph (expulsado ante el Wigan) y Raheem Sterling en duda (lesionado en Basilea), el City cuenta con el regreso del ariete brasileiro Gabriel Jesus, al menos para estar en la banca. La alineación que tentativamente envíe Pep será un 11 prácticamente “mundialista”: Claudio Bravo (Chile, no va a Rusia); Walker (Inglaterra), Otamendi (Argentina), Laporte (aún no decide si jugar para Francia o España), Danilo (Brasil); Fernandinho (Brasil), De Bruyne (Bélgica), David Silva (España); Bernardo Silva (Portugal), Agüero (Argentina) y Sané (Alemania). Un lujo.

Del otro lado, Wenger busca su primera Copa de la Liga (al frente del Arsenal ha conquistado dos Premier Leagues y siete FA Cups). El veterano técnico francés de los Gunners ya ha caído en dos Finales de la League Cup, pero confía en repetir la victoria ante Guardiola conseguida en Wembley el año pasado, cuando los de Londres se impusieron por 2-1 en tiempo extra en Semifinales de la FA Cup.

Aunque no tiene un posible cuadro titular tan potente como su rival, Arsenal cuenta con un equipo plagado de jugadores que estarán en Rusia 2018: Ospina (Colombia, sí); Bellerín (España, no), Mustafi (Alemania, sí), Koscielny (Francia, sí), Monreal (España, no); Xhaka (Suiza, sí), Wilshere (Inglaterra, probable), Ramsey (Gales, no), Özil (Alemania, sí), Iwobi (Nigeria, sí); Aubameyang (Gabón, no).

En otras palabras, el partido de mañana entre Arsenal y Manchester City es un duelo imperdible, ya que la mayoría de los jugadores son figuras no sólo de sus clubes sino también seleccionados nacionales que jugarán el próximo Mundial, ambos equipos se caracterizan por un juego ofensivo, de toque, precisión, rotación de posiciones y tenencia del balón, y el técnico ganador levantará por primera vez en su carrera ese trofeo.

Duelo por el podio

También mañana, justo en el horario previo a la Final en Wembley, se disputa un duelo directo en la lucha por la segunda plaza de la Premier League, cuando el Manchester United reciba en Old Trafford al Chelsea, en el partido estelar de la Jornada 28.

Los Red Devils llegan en segundo lugar con 56 puntos (a 16 del líder Manchester City, que obviamente tiene pospuesto su partido de esta fecha), mientras los Blues marchan en el cuarto sitio con 53 unidades (entre ellos deambula el Liverpool con 54).

Será otro capítulo en la novela que enfrenta a ambos técnicos, Mourinho y Conte, quienes por el momento no han encendido las ruedas de prensa previas al duelo, pero que ya han dejado claro que no se soportan entre sí y seguramente jugarán un partido aparte al costado de la cancha.

