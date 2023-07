¡Oro en Centroamericanos y Arozarena encumbrado en MLB!

El béisbol mexicano volvió a brillar a nivel internacional; tras aún estar paladeando los dulces recuerdos de la exitosa actuación del seleccionado mexicano que logró el tercer lugar en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, el más sonado éxito en la historia del rey de los deportes, y también la más grande conquista de un seleccionado mexicano de algún deporte de conjunto en el ámbito internacional, ahora se hila a esta sensacional conquista el haber obtenido el equipo mexicano el campeonato, la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe efectuados en San Salvador, de la República de El Salvador.

El encuentro de la Final por la medalla dorada entre México y su similar de Cuba estaba pactado para iniciar a las 18:00 hrs, sin embargo, la lluvia se interpuso debiendo posponer el arranque y a la postre decretar la suspensión en razón de las inclemencias del clima, ya que no había condiciones para que se efectuara el juego de pelota.

Cabe recordar que el reglamento señala que se debe conceder el triunfo al equipo con mejor marca a lo largo de la competencia, y en este caso era México con un 6-1 frente a Cuba con 4-2.

Y en ese sentido resolvieron durante una reunión el comisionado de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WSBC) y miembros de ambas delegaciones, generando la algarabía de los aficionados mexicanos que celebraron la determinación, mientras los cubanos protestaron amargamente, aunque ya no había nada qué hacer, siendo que no existía posibilidad de reagendar el juego para otro día, debido a que ambos equipos ya contaban con los vuelos de regreso a sus respectivos países.

Así las cosas, el béisbol vuelve a dar la nota positiva para el deporte mexicano, y el equipo comandado por el Enrique “Ché” Reyes a lleva de nueva cuenta al deporte rey al más alto nivel para un deporte de conjunto mexicano profesional y vuelve a colocar a nuestro juego de pelota en los ojos de la afición mexicana a los deportes de espectáculo en conjunto.

Se espera con este éxito un repunte mayor en las preferencias y ojalá sea también la causa para que obtenga mayor atención por parte de los medios de comunicación.

A la alegría que da esta nueva conquista hay que agregar que hay peloteros en el roster de México que son conocidos por la afición jalisciense por haberse desempeñado como tales ya sea en Charros de Jalisco de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, o en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en primavera-verano, y me refiero a jugadores como Fernando Flores, Edson Garcia, Randy Romero, Fernando Villegas y Alejandro Tovalín, por citar a los que de alguna forma son peloteros reconocidos por la afición jalisciense al béisbol.

Arozarena

No se puede dejar de mencionar lo que ha significado otra enorme alegría para los aficionados al beisbol de nuestro país, y me refiero a la nominación del recién naturalizado mexicano Randy Arozarena, a quien no sólo veremos participar en el All Star Game de Major League Baseball (MLB) a celebrarse el 11 de julio en el T-Mobile Park de Seattle, sino que además estará en el Home Run Derby que se disputará un día antes en la misma sede.

Sin duda, el pelotero estrella de Mantarrayas de Tampa Bay sigue consiguiendo récords, cautivando a los aficionados y atrayendo reflectores en Grandes Ligas, y seguramente la efectividad con que se desempeña tanto con el guante como con el tolete, le permitirán brillar en el Juego de Estrellas y en el Derby de Bambinazos.