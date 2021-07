Olímpicos de beisbol, con polémico esquema de competencia

Un año después de lo previsto -a consecuencia de los embates de la pandemia por COVID-19- finalmente hoy se ha celebrado la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; aunque los aficionados al Rey de los Deportes habremos de esperar todavía algunos días más para ver volar a doña blanca en los campos de pelota de la justa veraniega, ya que será hasta el martes 27 que habrá de disputarse el primer cotejo de la Ronda 1 cuando el anfitrión Japón enfrente a la siempre poderosa República Dominicana dentro del Grupo A de la competencia en el majestuoso Fukushima Azuma Baseball Stadium.

Este pelotón de tres equipos también es integrado por el seleccionado nacional mexicano, que verá acción dos días después, siendo que el jueves 29 hará su anhelado debut al presentarse por primera ocasión en unos Juegos Olímpicos, y le corresponderá medir fuerzas con su similar de República Dominicana, y al día siguiente enfrentará al representativo local.

El Grupo B lo conforman Corea, Estados Unidos e Israel. De acuerdo con el calendario de competencia, en la primera ronda se verán las caras el jueves 29 Israel ante Corea; el viernes 30 Israel frente a Estados Unidos; y el sábado 31 Corea vs Estados Unidos (tiempo de México, que como sabemos por las diferencia de 14 horas con Japón, puede cambiar de día).

Hay que destacar que este torneo de seis equipos se disputará con un formato inédito en el beisbol Olímpico, por lo que una vez concluida la primera ronda no se eliminará a ningún equipo.

En la primera fase eliminatoria se enfrentan los dos segundos y los dos terceros clasificados de cada grupo (los dos ganadores del grupo pasan directamente a la segunda ronda eliminatoria). Los perdedores de cada uno de esos partidos se enfrentarán en un partido de eliminación.

A partir de ese momento, todos los partidos, incluido el de la medalla de bronce, se disputarán en formato de doble eliminación, lo que significa que los equipos deben perder dos veces para ser eliminados del torneo. En tanto el partido por la medalla de oro será de eliminación directa.

Así las cosas, pareciera ser un sistema de alguna forma no muy claro y que permitiría elucubrar sobre la equidad y la justicia en cuanto al esfuerzo, y en relación con parámetros de resultados.

No podemos tampoco dejar de advertir que en las últimas fechas en muchas competencias internacionales relacionadas con el Rey de los Deportes ha prevalecido la polémica sobre la forma en que se dirimen los empates o cuestiones que tienen que ver con esquemas de definición, los criterios para ello.

Habrá que esperar que todo esto sea muy claro, que no resulte como ocurrió por ejemplo en el Clásico Mundial desarrollado entre otras sedes en el Estadio de Charros de Jalisco y que comparte hoy con Mariachis de Guadalajara. En aquel episodio trágico para México, recordamos que aún teniendo todos los merecimientos para pasar a la Fase Final fue dejado fuera por una discutida y discutible norma, no obstante que se había señalado previo al encuentro y durante el mismo que bastaba con un resultado que al final se dio para México, pero que al final de cuentas al terminar el cotejo se dijo que no era así y el seleccionado de nuestro país quedó fuera de la competencia.

