El camino fue largo, pero Olimpia Coral Melo llegó a la meta y ahora su nombre se vincula a una ley que protege y defiende a las mujeres contra la violencia digital, ésa misma que ella sufrió cuando tenía apenas 18 años luego de que su novio difundiera un video íntimo y quedara expuesta ante la sociedad de su Puebla natal en 2013.

No fue sencillo. Tras el desplome emocional, tuvo que reconstruir sus piezas, sobrevivir al odio y a ser juzgada; como ella mencionó alguna vez: pudo descubrir la sororidad en su madre, lo que le dio la fuerza necesaria para iniciar una cruzada en la que poco a poco se fueron sumando más mujeres y que la llevó, a sus escasos 19 años, a tocar las puertas de todos los congresos estatales para solicitar la aprobación de una ley que defendiera a las mujeres quienes, como ella, también fueron víctimas.

Ya no es una lucha de un Estado a la vez. Finalmente en las 32 entidades de México se aprobó la Ley Olimpia, que reconoce como delito la violencia digital al compartir sin consentimiento, exhibir y comerciar imágenes íntimas y las sanciones pueden ser de hasta seis años de prisión.

Para ella, el trabajo no ha concluido. Si bien logró, junto con su equipo, que se le diera un nombre y se visibilizara un problema social que se incrementó con el acceso a la tecnología, lo más importante fue generar una política de sororidad y de resiliencia, de cambiar el enfoque sobre el tabú sexual y que se legislara para proteger la libertad de las mujeres a una vida libre de violencia en una sociedad donde encontró numerosas veces argumentos como “para qué legislar por algo que ellas se buscaron”.

Olimpia tiene sólo 26 años y es un claro ejemplo de un espíritu incansable: habla a toda velocidad y tiene una idea para cada recurso disponible. Estos ocho años le hicieron saber que puede hacer lo que se proponga, es capaz de convertir un “no” en un “sí”, y no va a detenerse. Logró, luego de años de marchas, plantones, exposiciones y mesas de trabajo decirle al Estado cómo debía poner la agenda femenina en la agenda política; convertir el recurso de un spot de campaña en un taller contra la violencia para niñas, pero no puede hacerlo sola. Ya superó el reclamo público, ahora va por un cambio de consciencia para que la brecha digital se acorte.

El siguiente paso para Olimpia es crear un Observatorio de Violencia Digital, buscar el apoyo de las autoridades estatales para generar a través de la educación, una consciencia que proteja a las nuevas generaciones, a cambiar el enfoque de juzgar a las mujeres por vivir su sexualidad.

Aunque es una realidad la Ley Olimpia, para la joven no es una lucha acabada, queda pendiente ver cómo funciona la reforma a la ley, y en caso necesario buscar los cambios pertinentes. “Logramos que todo un país entendiera que no por el hecho de ser virtual no era violencia real”, anota con orgullo.

Ahora las mujeres en México pueden tener la garantía de que se juzgará a quien atente contra su integridad al intentar extorsionarlas o hacer públicas imágenes íntimas gracias a una joven que vivió la violencia en primera persona y que no está dispuesta a que haya más víctimas como ella.

