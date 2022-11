Nunca olvidaremos al gran Jaime López, “Míster Hit”

El beisbol mexicano está de luto; se fue de este plano terrenal uno de los mejores bateadores mexicanos y además de excelencia con el guante, me refiero al empalmense Jaime Eduardo López Félix, también conocido como “Mister Hit”, quien además de una muy larga trayectoria de 21 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y 17 campañas en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), dejó muestra de lo que es un pelotero como los de antaño; pleno de entrega y pasión al estar defendiendo la casaca correspondiente en el terreno de juego.

Nacido en Empalme, Sonora, fue una figura emblemática con los Ostioneros de Guaymas aunque debutó en la LMP con los Mayos de Navojoa, resultando Novato del Año con la tribu del Sur de Sonora.

En LMP jugó 17 campañas con Guaymas, Navojoa y Tijuana, bateando para .240 en 760 juegos, siempre como todo un estelar.

En la LMB estuvo con Charros de Jalisco en las temporadas 69, 71 y 72 siendo campeón en 1971, también militó con Dorados de Chihuahua, Azules de Coatzacoalcos, Sultanes de Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón, León y Saltillo. Acumuló .309 de bateo y en doce de sus 21 campañas superó esa cifra mágica.

En 1,789 juegos como profesional anotó 676 carreras y produjo 675; dio 245 dobletes de un total de 1,932 hits.

Jaime además de un gran pelotero a quien recordamos especialmente por su paso por Charros de Jalisco se distinguió por su carácter siempre afable, conciliador, humilde, sencillo, sonriente, amigable.

A partir de que dejó de actuar como beisbolista profesional dedicó gran parte de su vida a la enseñanza sobre todo de los niños aunque tampoco dejó de practicar el deporte de sus amores cada que podía en ligas de veteranos o en cualquier ocasión que se le invitaba a participar.

No hace mucho por ahí a finales de enero de 2020 la directiva de Charros, entonces encabezada por Salvador Quirarte Villaseñor, aportó 50% y quienes integramos la Peña Beisbolera de Jalisco Los Peloteros, el restante para una operación urgente que debía practicársele en una de sus rodillas despedazada por los estragos de los años. Pero no obstante que nunca dejó de luchar por su salud no pudo vencer el cáncer. Nunca se le vio triste o preocupado sino simplemente buscando salir adelante de sus padecimientos.

A Jaime se le debe un homenaje, como a muchos otros peloteros que han sido gloria de sus equipos, pero más que ello, reitero que se debe establecer un esquema para ayudar al beisbolista profesional cuando se retira porque como es el caso de Jaime y de muchos más son olvidados, carentes de recursos, no son aprovechados en su experiencia salvo excepciones y ni siquiera gozan del privilegio de contar con una credencial que les permita ingresar a apreciar los cotejos de los equipos de los que formaron parte. Así de ingrato ha sido el béisbol con ellos que ganaban sueldos bastante modestos.

Descanse en Paz Jaime López. El gran amigo “Mister Hit”.

Charros, poco a poco

Y Charros de Jalisco sigue dando muestras de que pueden hacer un buen trabajo si se lo proponen y se realizan los ajustes necesarios. Ya son menos las pifias defensivas y ha mejorado poco a poco el pitcheo, aunque los números le son muy adversos ya que de 17 cotejos que han enfrentado han perdido 12 y solamente han ganado cinco. Hoy abren serie contra el líder Naranjeros de Hermosillo en la capital sonorense y esperemos puedan mejorar para salir del sótano.

En Grandes Ligas la serie final está empatada a un juego por bando siendo la gran sorpresa hasta ahora el triunfo de Filadelfia en el primer cotejo en el Minute Maid de Houston. La serie pinta para alargarse al juego seis o siete, y ojalá podamos ver muy buen beisbol y tengamos oportunidad de ver actuar el paisano lanzador sinaloense José Urquidy.