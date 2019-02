"Notas fundacionales"

A fines de 1529 lleno de ilusiones y ambiciones dejó la Audiencia de México en busca de fama y fortuna el muy magnifico señor don Nuño Beltrán de Guzmán, Grande de España, odiado y amado por igual y a quien creo que debemos el heredar ese gen de oposición que tenemos tan presentes los tapatíos.

Después de algunas conquistas y desde los primeros intentos de fundación de una Guadalajara homónima a la de la Alcarria donde dicen que ese conquistador nació, de ahí y hasta la mítica resolución gritada a voz en cuello por doña Beatriz Hernández que para efecto del traslado final del peregrinaje eligiera al Rey por Gallo y con ese acuerdo se diera la fundación de la tierra prometida.

Tocó en suerte ser el fundador al vitoriano Cristóbal de Oñate, quien el 5 de Febrero de 1542 nombró a las autoridades que constituirían ese primer Ayuntamiento en este sitio, aquí, a pocas cuadras, en las calles de Degollado y de Belén para riachuelo de San Juan de Dios; en su traza se demarcaron dos plazas, más o menos donde está el Degollado y al norte de éste la iglesia de San Miguel, habilitada como catedral, que tuvo una vida de sólo 32 años. La traza se hizo conforme a las ordenanzas para descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificaciones que dictó Felipe II codificadas en las leyes de indias.

El padre Tello narra que como no había audiencia, sino dos alcaldes, “se vivía con mucho sosiego y quietud y florecía la ciudad en riquezas y gente de calidad”, estos puntos son importantes porque a mi juicio nos hace entender el carácter tapatío. Dijo que Oñate estaba muy alegre y contento de ver que los vecinos de la ciudad estimaban el puesto en que estaban, por tener entendido que “tenían alguna esperanza de quietud y sosiego” y esa esperanza es la que debemos mantener, es lo que nos hace tapatíos y que no podemos perder.

Guadalajara es una mujer de bandera, no es una belleza perfecta, hay muchas ciudades que tienen construcciones más bonitas, de mejor estilo y a alguien le puede parecer importante eso.

El concilio de Trento dio una disposición para que cuando se construyeran catedrales -que la nuestra fue construida bajo esas reglas- se pusiera una plaza lateral, porque dijeron los padres conciliares, en la plaza se encuentran las personas, que son las piedras vivas de la iglesia, a mi me gusta mucho esa imagen y me gusta pensar que Guadalajara es así, es la gente la que hace la ciudad, el entorno es circunstancial y el entorno no lo hacen tan solo las construcciones, también está el clima, el lago, la altura, la barranca y la primavera que juntos hasta ahora han impedido que nuestro entorno sea como el desierto del Sahara, que no sé si lo habrán notado está en el mismo paralelo que ese desierto, por eso cuando algunas autoridades piensan en “embellecer” nuestra ciudad con construcciones yo creo que se están avocando en una mínima parte del entorno físico, pero a mi juicio se equivocan en el diagnóstico, en aquello que para la gente resulta importante, para la gente, no para complacer a nadie Creo que hablar con la gente ayudaría a tomar decisiones.