Notarías ya sólo para compadres

El Gobierno estatal recién concursó y entregó 16 notarías, dos de éstas a funcionarios: Martha Gloria Gómez, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (SGG), y al director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Márquez Rico.

Los resultados de los ganadores hasta se colocaron en hojas a la entrada de la oficina de Martha Gloria, juez y parte en el proceso.

Pero los legisladores locales ya enmendaron la plana y reformaron la Ley del Notariado para que un funcionario público no pueda concursar por una Fiat notarial.

Nada más que en el artículo transitorio, muy conveniente, aclararon que no aplica para quienes hayan obtenido su notaría antes de la reforma.

El único descalabrado, ahora sí, fue Roberto “El Chino” López, titular de la SGG, que quería su notaría y para la nueva tanda de otras 20 el próximo mes queda descartado.

La ley ya sólo “permite” su entrega a compadres y familiares.

***

El sistema de monitoreo de calidad del aire de la ciudad data de 1996, está rebasado y los únicos 20 millones de pesos que le invirtieron en este sexenio fueron insuficientes.

Pero Adriana Rodríguez, directora de Calidad del Aire de Semadet, apuesta por las aplicaciones móviles para que los ciudadanos puedan monitorear los índices de contaminación.

“Hacia allá tenemos que buscar; las ciudades se están tornando inteligentes”. Deberíamos nombrarla más bien directora de Desarrollo Cognitivo de la ciudad. Ahora sólo resta esperar la evolución “natural” de la ciudad para que nos lleguen políticas públicas inteligentes.

Esperemos no tarde mucho porque se acaba el sexenio y la Semadet, en este punto, parece tener el discernimiento de un molusco. Lo único que ha hecho el último año es mandar una señal de vida bimestral con una alerta de contingencia ambiental.

El resto vive sólo en anuncios en redes sociales.

***

La semana pasada Pablo Lemus aclaró que son falsos los rumores en redes como WhatsApp de que estaban robando niños en plazas. En la semana, la Policía de Guadalajara lo reiteró.

También la Fiscalía General se sumó ante la inquietud de padres de familia.

Les aseguramos que en la ciudad no están robando niños. Están robando celulares, negocios, vehículos, autopartes, bancos, casas, las arcas públicas, pero no, niños no.