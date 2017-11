Desde que Robert Kubica probó un Fórmula Uno para Renault hace más de seis meses, los rumores sobre su posible retorno a la máxima categoría no han cesado y el Gran Premio de México no fue la excepción, donde se contempló la posibilidad de que Kubica tomara el lugar de Felipe Massa en Williams para la última carrera del año en Abu Dhabi. No es un secreto que Claire Williams y Paddy Lowe tienen en el radar al piloto polaco, es pública la terna por el codiciado asiento en la escudería británica, pero si analizamos a los contendientes es difícil ignorar lo que podría aportar Robert. Kubica, a diferencia de sus rivales, cambiaría la narrativa del circo y se convertiría en la historia de final feliz más grande desde el regreso a las pistas de Niki Lauda después de su accidente en Nurburgring.

Los aspirantes por el volante son Pascal Wherlein, que no ha podido cumplir lo prometido y tanto Mercedes como Force India no lo contrataron cuando tenían vacantes en sus equipos, mientras que Williams prefiere mantener a Paul di Resta como su piloto de reserva así que la decisión para Claire tendría que ser solamente entre dos candidatos, el polaco o un año más con Felipe Massa.

El futuro del polaco enfrentó un duro golpe cuando la escudería que empujó el regreso a la máxima categoría de Kubica prefirió contratar los servicios de Carlos Sainz cuando la oportunidad se presentó y por consecuencia muchos asumimos que sus posibilidades eran pocas siendo optimistas, sin embargo Robert puede silenciar a los críticos y eliminar las dudas que existen sobre su capacidad de ser competitivo durante una carrera completa si se le da la oportunidad de competir en la última fecha de 2017.

Para Williams no existe un gran riesgo, ya que desafortunadamente no pueden aspirar a más de un sexto puesto en el campeonato de constructores, por lo que la lucha por puntos no sería factor en su alineación, sin embargo el polaco podría jugar su última carta y en caso de fracasar clavaría el último clavo en su carrera como piloto de Fórmula Uno y Williams podría retener a un rejuvenecido Felipe para acompañar al canadiense Lance Stroll en 2018.

