No tapen el camino a jóvenes

Comenzó a circular la versión que el delantero mexicano Eduardo Herrera podría salir del Rangers de Escocia para volver a México contratado por las Chivas Rayadas del Guadalajara en el próximo mercado veraniego. Y la pregunta es ¿para qué?

Cierto que el apodado “Grande” por su elevada estatura fue objeto de deseo del Chiverío, pero eso fue antes que concretaran la contratación de Alan Pulido y el surgimiento de dos jóvenes canteranos como José Juan Macías y José de Jesús Godínez, más el arribo de Ronaldo Cisneros.

A mi parecer con Pulido, Macías y Godínez, más Ronaldo, así como Carlos Cisneros e Isaac Brizuela, los puestos en la delantera están cubiertos, y el traer a otro más como Herrera que casi no ha jugado en su estadía en el futbol escocés, parece un gasto innecesario que podría tapar el crecimiento de Macías y Godínez, que han mostrado tener cosas buenas, además de menos minutos para Ronaldo, una decisión que debe tomarse luego de un serio análisis sobre la conveniencia o no de una contratación de un futbolista que no ha tenido actividad constante durante meses y no podemos asegurar que su aporte sería inmediato para las Chivas.

Y también Javier Eduardo López cada vez está más participativo en el juego ofensivo, la llegada de Herrera es un riesgo para la continuidad de los jóvenes atacantes de las Chivas que han demostrado que pueden y requieren de continuidad para seguir su crecimiento deportivo en un club que los vio nacer y los necesita en este momento, y no traer a un hombre sin ritmo que necesitaría un tiempo para tomar su paso y en Chivas la exigencia es inmediata, menuda tarea para quien tenga que tomar la decisión, ¿o habrá algo más?

Por lo pronto tienen dos cosas pendientes, buscar su pase a la Final del torneo de clubes en Concacaf, y estar en la Liguilla del Clausura 2018. Lo primero aún está por verse, pues enfrentan a un fuerte rival en el equipo estadounidense del New York Redbulls que ya eliminó a los Xolos de Tijuana, y lo segundo, entrar a la Liguilla, luce inalcanzable en este momento, pero no por ello habrá que gastar en una contratación mediática, pero que futbolísticamente no parece ser lo ideal para el popular equipo rojiblanco.