Fanaticada de Monterrey, Querétaro y la de Guadalajara no están muy felices por los nuevos atuendos de sus equipos.

La marca del gatito veloz se ha llevado toda la carrilla en redes sociales, sobre todo por los uniformes de La Pandilla, a quienes aficionados y detractores ya comparan el de visita con la vestimenta que usan los vendedores de BonIce en la calle, acentuando por la combinación de colores azul y morado.

Obviamente la mayor carrilla la hace la gente de Tigres, que nada más ve un desperfecto y tira con todo, tal y como el uniforme pasado de visita del Monterrey, donde parecía que una paloma había hecho sus necesidades sobre el hombro, otra vestimenta que no agradó en la Sultana del Norte, pese a que simulaba el arranque de las rayas que suelen pintar la camisa del Monterrey.

En Querétaro, la percepción cambió en su totalidad, ya que el año pasado eran los más felices por sus atuendos, que por cierto fueron de los más vendidos de la historia, pero para este año futbolístico no agradó el de local y muchos dicen que el de visita no los representa. El caso es que a nadie tienen contentos.

Donde de verdad tienen a todos enojados es en Guadalajara y quizá sin culpa, ya que se han filtrado algunas imágenes de la que parece ser la nueva camisa del Rebaño, con la que jugará el Mundial de Clubes y la que también apunta a la consolidación financiera, o al menos así lo llaman en Twitter varios aficionados.

Un uniforme a rayas delgadas, con una raya gruesa al central, pero con detalles en el cuello y hombros de versiones viejas, repito, aún sin confirmar, pero que no ha impedido que la gente se vaya con todo a tirarle a la cuenta de la marca, que no haya cómo responder.

La vestimenta será presentada hasta el próximo 18 de julio de manera oficial, por lo que no queda más que esperar a ver si es el tan criticado adelanto.

Rápido

No pasó mucho tiempo para que los curriculum de DT llegaran a la Federación Mexicana de Futbol, lástima que nadie los peló.

Hugo Sánchez y Héctor Cuper fueron los primeros en ofrecerse, pero ni Dennis te Kloese, ni Guillermo Cantú y mucho menos Yon de Luisa pelaron los papeles, ya que no es ni cerca al proyecto que quieren arrancar para los siguientes cuatro años.

No se sorprendan si con el tiempo la gente de la Federación comienza a ver proyectos de técnicos nuevos que arrancan carreras exitosas en Europa, tal es el caso de Thierry Henry, Antonio Conte o Phillip Cocu, por mencionar a algunos.

Advertidos están.

