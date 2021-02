Es cierto que nunca en la historia algún gobierno presidencial en México incluyó a tantas mujeres en el gabinete, hasta ahora. Más o menos son mitad hombres y mitad mujeres tanto en el gabinete legal como en el ampliado. Muy bien, sí, para celebrar que se haga un reconocimiento, de esta manera, a las capacidades de las mujeres para encabezar puestos de los de más alto rango en el Gobierno y más allá del género. Sí, pero no es suficiente.

También es cierto que, desde hace algún tiempo, varias organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres, con años de lucha contra las violencias hacia las mujeres, han sido usadas y/o infiltradas por grupos que, lejos de contribuir a que las causas avancen y se atiendan rezagos de décadas, han logrado que varios de estas asociaciones y sus manifestaciones sean descalificadas, desacreditadas y criminalizadas por varios sectores de la sociedad. Ha sucedido con movimientos feministas y con otros, particularmente de jóvenes estudiantes y de profesores.

Reconocer esta realidad ha llevado a que estos movimientos sean ignorados y desdeñados; se hace como que no existen aun cuando en el discurso se ponderan y se manifiesta respeto. Y, en gran medida, la puerta para la infiltración de gente que nunca antes había acompañado estas causas, la abrió el desdén presidencial por el tema. Hasta ahora, no ha sido y no es suficiente decir que se respeta el movimiento o los movimientos feministas. Es preciso ir más allá y no cortar con la misma tijera, distinguir.

La decisión de que el gabinete sea paritario tampoco es suficiente; urgen políticas públicas más claras, que se noten, que sean hechos cotidianos palpables, medibles, constatables y evaluables contra las violencias, contra los feminicidios, contra las injusticias laborales y de todo tipo, contra desventajas y discriminación, y contra todo lo que ha impedido que las mujeres alcancen las mismas condiciones en todos los ámbitos; faltan más acciones para el adelanto de las mujeres, en calidad, cantidad y carácter de permanencia. Lo que se ha hecho hasta ahora, desde el Gobierno federal, no es suficiente.

El “¡ya chole!” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la insistencia reporteril sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, nace de su convicción de que todo responde a acusaciones al calor de la contienda electoral o que son ataques de sus adversarios. Se equivoca. Claro que hay adversarios que se aprovechan y seguramente rivales electorales que llevarán agua a sus molinos, más aún con esa respuesta, pero también hay presuntas víctimas y no de ayer o antier. Las acusaciones por violaciones, presuntamente ocurridas en 1998 y 2016, esperan en los juzgados desde hace más de cuatro años.

No hay sentencia judicial aún, pero las demandas están en proceso; nada más por eso no se debió permitir su registro como candidato de Morena, ni siquiera debió estar su nombre en las encuestas. En este sentido, los mecanismos y normas hacia el interior de los partidos deben ser expresos, claros y transparentes. ¿Hay un proceso judicial en curso del que el aspirante podría resultar inocente o culpable? Entonces no vas a la contienda. Así de simple, hasta que se resuelva. Por cierto, tendríamos que disponer de información precisa sobre las acciones y/u omisiones del Poder Judicial sobre este asunto.

Las autoridades deben resolver; la gente decidirá —si la candidatura se sostiene—, sin embargo, estoy convencida de que, si hay víctimas que acusan de violación, lo primero lo primero es atender sus demandas y que la justicia actúe de manera imparcial y expedita como debe ser cuando prevalece el Estado de Derecho. Que no queden dudas.

Me parece muy desafortunada la postura del Presidente, ojalá corrija. Celebro, en cambio, las expresiones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: “El respeto irrestricto del derecho de las mujeres a vivir sin violencia es condición necesaria para una representación popular [...] Es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes. Aplaudo la conciencia social que no tolera la violencia”.

Falta mucho por hacer, se trata de rezagos de años en todo, de inercias y resistencias que no ceden; y no es ni ha sido suficiente lo que se ha hecho por las causas feministas hasta ahora, no obstante, si el Presidente decidiera “romper el pacto” patriarcal y cambiar la postura sobre el caso Salgado Macedonio, quizá, entonces sí, se podría albergar alguna mínima esperanza de que estamos en el camino.

lauracastro05@gmail.com