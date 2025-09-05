Viernes, 05 de Septiembre 2025

Futbol hoy 5 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 5 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 5 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Mineros Zacatecas vs Cancún FC | 19:00 horas | AYM Sports |
  • Dorados de Sinaloa vs Irapuato | 21:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy viernes 5 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Atlas vs Querétaro | 19:00 horas | Tubi |
  • León vs Chivas | 19:00 horas | Tubi |
  • Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Tubi |
  • Mazatlán vs Cruz Azul | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy viernes 5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Sudán del Sur vs República del Congo | 06:00 horas | FIFA+ |
  • Somalia vs Guinea | 06:00 horas | FIFA+ |
  • Kenia vs Gambia | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Namibia vs Malaui | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Uganda vs Mozambique | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Yibuti vs Burkina Faso | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Benín vs Zimbabue | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Lesoto vs Sudáfrica | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Italia vs Estonia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Eslovenia vs Suecia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Dinamarca vs Escocia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Islandia vs Azerbaiyán | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Ucrania vs Francia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Grecia vs Bielorrusia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Montenegro vs República Checa | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Suiza vs Kosovo | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Islas Feroe vs Croacia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Moldavia vs Israel | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Egipto vs Etiopía | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Costa de Marfil vs Burundi | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Marruecos vs Níger | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Mauritania vs Togo | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Senegal vs Sudán | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Bermudas vs Jamaica | 16:00 horas | Azteca Deportes Network |
  • Haití vs Honduras | 18:00 horas | Azteca Deportes Network |
  • Trinidad y Tobago vs Curazao | 18:00 horas | Concacaf, Concacaf YouTube |
  • Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

