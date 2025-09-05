Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 5 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 5 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs Cancún FC | 19:00 horas | AYM Sports |

Dorados de Sinaloa vs Irapuato | 21:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy viernes 5 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Atlas vs Querétaro | 19:00 horas | Tubi |

León vs Chivas | 19:00 horas | Tubi |

Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Tubi |

Mazatlán vs Cruz Azul | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy viernes 5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Sudán del Sur vs República del Congo | 06:00 horas | FIFA+ |

Somalia vs Guinea | 06:00 horas | FIFA+ |

Kenia vs Gambia | 07:00 horas | FIFA+ |

Namibia vs Malaui | 07:00 horas | FIFA+ |

Uganda vs Mozambique | 10:00 horas | FIFA+ |

Yibuti vs Burkina Faso | 10:00 horas | FIFA+ |

Benín vs Zimbabue | 10:00 horas | FIFA+ |

Lesoto vs Sudáfrica | 10:00 horas | FIFA+ |

Italia vs Estonia | 12:45 horas | SKY Sports |

Eslovenia vs Suecia | 12:45 horas | SKY Sports |

Dinamarca vs Escocia | 12:45 horas | SKY Sports |

Islandia vs Azerbaiyán | 12:45 horas | SKY Sports |

Ucrania vs Francia | 12:45 horas | SKY Sports |

Grecia vs Bielorrusia | 12:45 horas | SKY Sports |

Montenegro vs República Checa | 12:45 horas | SKY Sports |

Suiza vs Kosovo | 12:45 horas | SKY Sports |

Islas Feroe vs Croacia | 12:45 horas | SKY Sports |

Moldavia vs Israel | 12:45 horas | SKY Sports |

Egipto vs Etiopía | 13:00 horas | FIFA+ |

Costa de Marfil vs Burundi | 13:00 horas | FIFA+ |

Marruecos vs Níger | 13:00 horas | FIFA+ |

Mauritania vs Togo | 13:00 horas | FIFA+ |

Senegal vs Sudán | 13:00 horas | FIFA+ |

Bermudas vs Jamaica | 16:00 horas | Azteca Deportes Network |

Haití vs Honduras | 18:00 horas | Azteca Deportes Network |

Trinidad y Tobago vs Curazao | 18:00 horas | Concacaf, Concacaf YouTube |

Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas | Azteca Deportes Network |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

