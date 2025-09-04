Esta fue la apelación presentada por el abogado de Julio César Chávez Jr

El abogado de Julio César Chávez Jr., Rubén Fernando Benítez, presentó una apelación contra la vinculación a proceso de su cliente, tras ser imputado por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Según Benítez, los datos presentados por la Fiscalía son insuficientes para sustentar la vinculación a proceso y considera que el tribunal debería revocar esta decisión. La apelación fue interpuesta el 27 de agosto de 2025, coincidiendo casi simultáneamente con la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la libertad provisional de Chávez Jr.

Benítez criticó el recurso de apelación presentado por la FGR, calificándolo de "pobre" y acusando a la Fiscalía de recurrir de manera sistemática sin justificar un agravio real. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado expresó su desconcierto por la insistencia de la FGR en apelar, lo que, según él, refleja una falta de comprensión del nuevo sistema de justicia penal, que se aleja de la actitud acusatoria y recurrente del sistema anterior.

En su apelación, Benítez subrayó que no existen pruebas contundentes para vincular a Chávez Jr. a los delitos que se le imputan, y confía en que el tribunal coincida con su criterio y revoque la vinculación. La defensa considera que los elementos presentados por la FGR son insuficientes y carecen de fundamento para justificar la acusación formal contra el exboxeador.

Mientras tanto, la FGR ha apelado la decisión del juez que permitió que Chávez Jr. enfrentara el proceso en libertad provisional. La Fiscalía argumenta que, debido a los delitos imputados, debería haberse impuesto la prisión preventiva oficiosa, como lo establece el artículo 19 constitucional. Esta apelación busca revertir las medidas cautelares dictadas por el juez y reingresar al boxeador a prisión.

El próximo paso será que un Tribunal Colegiado de Apelación revise ambas apelaciones y decida si Chávez Jr. continúa en libertad provisional o regresa a prisión. La resolución podría demorar hasta tres meses, coincidiendo con el plazo para la investigación complementaria. La próxima audiencia en este caso está programada para el 24 de noviembre de 2025, donde se evaluarán los avances del proceso judicial.

