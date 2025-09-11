Naasón Joaquín: el otro lobo de Dios

Leí la acusación de la fiscalía de Nueva York a Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, y sus cinco cómplices.

Los señala de perpetrar “durante décadas” el “abuso sexual sistemático de niños y mujeres”. Sus crímenes eran videograbados y fotografiados en “rituales sexuales sádicos para su gratificación sexual”, indica la imputación de 33 páginas.

La fiscalía se refirió a estos materiales como “fotos y videos de abusos y otras conductas delictivas indescriptibles”. De todo esto, menciona el documento acusatorio, se incautaron grandes cantidades de imágenes y videos que servirán como prueba en el juicio.

Estos abusos -remarca la acusación- iniciaron desde Eusebio Joaquín González, conocido como “Aarón”, quien fundó la iglesia en Guadalajara, México, en 1926. Y continuaron bajo el liderazgo de Samuel Joaquín Flores fallecido en 2014.

Naasón Joaquín, la tercera generación y actual líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, cumple una condena estatal en California por abuso sexual infantil tras su arresto en 2019.

Entre sus cinco cómplices en esta nueva demanda federal está Eva García de Joaquín, su madre de 79 años, arrestada ayer mismo en California.

También Joram Núñez Joaquín que fue detenido en Chicago y otros tres señalados, Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña. Estos últimos tres se encuentran en México, por lo que la fiscalía buscará su detención y extradición.

Naasón Joaquín y sus cómplices usaron su influencia religiosa, su poder económico y abusaron de la fe de sus seguidores. Y a cambio de su confianza y devoción incondicional -indica la acusación-, mujeres y menores sufrieron crímenes inimaginables.

También intimidaron y coaccionaron a las víctimas para silenciarlas.

La fiscalía finca su investigación en un trabajo de “varios años” y el testimonio de “docenas de víctimas”.

Sobre los cómplices de Naasón, se señala: Sosa y Rangel Gacía preparaban a las mujeres para su abuso. Nuñez Joaquín presionó y amenazó a víctimas que intentaban denunciar los abusos.

La madre de Naasón las acicalaba e igualmente abusaba de mujeres jóvenes. El documento menciona que: “En al menos una ocasión, García de Joaquín (la madre) sujetó físicamente a una víctima menor de edad para que Samuel pudiera violarla”.

La acusación intentará demostrar que durante años los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo operaron un imperio criminal de tráfico sexual, pornografía infantil, trabajo forzoso y transacciones financieras ilegales. El dinero recaudado de diezmos y donaciones era para financiar viajes, vuelos, hoteles y lujos de los líderes.

El fin de semana vi el documental “Marcial Maciel: el lobo de Dios” en HBO MAX. Véanlo. La historia que se dibuja en la acusación a Naasón Joaquín parece una réplica de lo que ocurrió en los Legionarios de Cristo. Son los mismos patrones de abuso y encubrimiento basados en la fe.

La fiscalía de Nueva York pide a las víctimas denunciar. Ofrece el teléfono 212-637-1033 y el correo electrónico a USANYS.LLDM@usdoj.gov.

jonathan.lomeli@informador.com.mx