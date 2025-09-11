El 14 de agosto pasado, la celebración de la Santa Cena en la sede de la Luz del Mundo, no fue lo mismo. Este año hubo poca asistencia, no se vieron los desplegados en la prensa ni los espectaculares en la salida del aeropuerto que solían dar la bienvenida a los fieles de todo el mundo a la santa convocación anual, pero, sobre todo, no se vieron las manifestaciones de apoyo a su líder encarcelado Naasón Joaquín García.

Desaparecieron el escudo heráldico con la N que adornaba todos los templos y los tótems con la proclama #inocente. Algo extraño se presentía en el ambiente.

Ayer fue el día del apagón. Una investigación de la justicia federal estadounidense dio el golpe letal. Detuvieron a Eva García de Joaquín, madre del apóstol y esposa del anterior líder, Samuel Joaquín Flores, al mismo tiempo que Nassón era cambiado a una cárcel federal. Desde hace tiempo se sabía que una nueva investigación, ahora de orden federal, ponía en riesgo el acuerdo que el líder de la Luz del Mundo había logrado con la justicia de California. Lo que no estaba en el radar era que irían por toda la “empresa criminal Joaquín LLDM” como la denominó la fiscalía federal estadounidense, que la acusación fuera por crimen organizado, abuso sexual y explotación infantil y que estén buscando la cadena perpetua para ambos.

Junto con Naasón y Eva fueron acusados un sobrino, Joram Núñez Joaquín, detenido en Chicago y cuya función en la trama criminal era hacerse pasar por abogado de la iglesia para amedrentar a las víctimas. Rosa Sosa y Azalia Rangel García están acusadas de ser cómplices y encargadas de reclutar a niñas y jóvenes para el líder de la iglesia. Silem García Peña, encargado de relaciones públicas de la organización está también acusado de ser cómplice y de amedrentar a las víctimas.

Si la detención de Naasón había sido un golpe letal a la iglesia La Luz del Mundo, la caída de Eva García de Joaquín, la mujer más poderosa de la organización y centro del poder de la familia, es una bomba en el corazón de la organización, pues establece el vínculo de abusos continuados y sistemáticos dentro de la iglesia. “Comenzando con Aarón y continuando con Samuel y luego Naasón, cada miembro de la familia Joaquín que ha servido como líder o ‘apóstol’ se ha aprovechado de su posición de poder y control sobre la Iglesia LLDM para abusar sexualmente, explotar y violar a sus feligreses” señala la acusación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y dice que Eva García “acicalaba a menores de edad y a mujeres para que su marido cometiera abusos sexuales y ella misma igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”.

Esta acusación pareciera ser el fin de la familia real, como conocen a los Joaquín dentro de La Luz del Mundo. La detención de la “reina madre” abre enormes interrogantes sobre el futuro de la iglesia que para sobrevivir tendrá que borrar no solo a Naasón sino toda la estructura de poder que ha abusado de los fieles a lo largo de un siglo.

PD. Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco y la Federal de la República, en babia. Salud.

