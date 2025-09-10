Quiénes son los hijos y esposa de Charlie Kirk, activista baleado en Utha

La tarde de este miércoles 10 de septiembre, el activista conservador, político y aliado del presidente Donald Trump, Charlie Kirk, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras se encontraba en una conferencia en la Universidad de Utah.

Fue el mismo Trump quien confirmó su fallecimiento, luego de publicar un mensaje en su red social Truth Social, lamentando los hechos y enviando su más sentido pésame a la familia de Kirk.

El fundador de Turning Point USA, de tan solo 31 años, dejó este mundo junto a su esposa Erika Frantzve Kirk, con quien se casó en una ceremonia íntima el 8 de mayo de 2021 en Scottsdale, Arizona , tras comprometerse a finales de 2020.

Charlie y Erika se conocieron en 2018. Según explicó el propio Kirk en un video, el mismo día de su primera cita supo que ella era la mujer indicada.

Además de acompañar a su esposo en múltiples eventos y entrevistas, Erika consolidó su propia carrera siendo coronada como Miss Arizona USA en 2012, después de haber jugado baloncesto universitario en Regis University y en Arizona State, donde estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Posteriormente, concluyó una maestría en Liberty University, una institución cristiana y conservadora, donde actualmente cursa un doctorado.

Kirk también era padre de dos niños pequeños: una niña nacida en agosto de 2022 y un niño en mayo de 2024. Siempre fue muy celoso de su privacidad, evitando mostrar sus rostros o revelar sus nombres en redes y medios de comunicación.

“Tenemos una niña y un niño, y no es asunto de nadie cuáles son sus nombres o cómo son sus caras”, declaró en su momento el activista conservador.

También puedes leer: Israel lanza nuevos bombardeos contra la capital del Yemen

Tan solo unas semanas antes de su muerte, Kirk había celebrado el tercer cumpleaños de su hija mayor.

Dentro de su ideología, la familia era uno de los pilares más importantes de su vida y de los valores tradicionalistas que solía predicar. En sus múltiples conferencias y eventos, Charlie se dedico a promover la importancia del matrimonio y motivar a los jóvenes conservadores a priorizar la vida familiar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP