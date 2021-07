Es “muy 4T” desaparecer el Seguro Popular sin tener listo el Insabi. Dar un manotazo para dejar de comprar a las farmacéuticas sin establecer un mecanismo para que no haya desabasto de medicinas. Cancelar las compras a Pisa por corrupta, y terminar comprándole. Es “muy 4T” que en plena pandemia se anuncie que se abrirán los Municipios de la Esperanza, y no abre ninguno. Es “muy 4T” que la vacuna mexicana… se haya hecho en Estados Unidos.

Es “muy 4T” inaugurar el registro para que se inscriban los que se quieran vacunar, y se caiga a los 15 minutos. Anunciar la puesta en marcha de una página web para obtener un certificado de vacunación contra el coronavirus, y por horas se traba, arrojando el mensaje de que el usuario debe intentarlo de nuevo.

Es “muy 4T” no comprar gasolina y tener que improvisar una lucha contra el huachicol. Inaugurar una pista del aeropuerto de Santa Lucía y no haber metido los papeles para contar con el certificado de seguridad aérea. Hacer una línea nueva del Metro y que las vías no sean compatibles con los rieles. Que la renta de los vagones sea más cara que comprarlos. Licitar una refinería y que tus cuatro invitados para construirla declinen. Comprar una refinería cuando no ha terminado de hacer la suya. Construir un tren maya, y que los mayas protesten.

Es “muy 4T” que te quejes de un artículo de prensa que critica a tu gobierno, sin haber visto la fecha: era una crítica al gobierno anterior. Echar a andar el programa “Sembrando Vida” y que en lugar de reforestar, deforeste, porque motiva a los campesinos a tumbar los árboles del bosque para poder sembrar.

Es “muy 4T” decir que primero los pobres, pero hay 15 millones más de pobres. Anunciar 1 millón de créditos para ayudar a las empresas en el Covid y que estén tan mal planeados que sólo se otorguen 150 mil. Que te salga corrupta tu funcionaria anticorrupción. Que se robe en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Que el Banco del Bienestar se declare sin fondos al año y medio de operación. Que el gobierno juarista rente el Palacio de Bellas Artes para la fiesta de cumpleaños de un líder religioso acusado de pederasta.

Es “muy 4T” cerrar la residencia oficial de Los Pinos por lujosa, y mudarte a un Palacio. La rifa del avión sin avión, que ni se rifó ni se vendió. Que la mayoría de los ganadores de la rifa hayan pasado nueve meses sin recibir sus premios. Es “muy 4T” citar a Mussolini… ¡en la ONU!

¿Qué es “Muy 4T”? Un rosario de darse de topes, un recurrente “no lo puedo creer”, un eterno “chale” frente a los tropiezos en la gestión, un largo listado de colmos que evidencian falta de planeación, improvisación e ineptitud. Este gobierno nos tiene acostumbrados a ese tipo de ineficacias y errores de implementación. Si la reacción ciudadana ante este gobierno torpe pudiera traducirse en un emoji de WhatsApp, sería el de la personita que se lleva la mano a la cara y cierra los ojos en gesto de lamento. Muy 4T.

