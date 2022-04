Muñoz causa sensación con Mariners de Seattle

A más de uno ha hecho levantar las cejas el potente brazo del mexicano Andrés Muñoz, quien en tan sólo unas cuantas apariciones en lo que va de esta incipiente Temporada 2022 de las Grandes Ligas, ya logró imponer un récord con su equipo, los Mariners de Seattle, tras marcar el lanzamiento más rápido realizado por cualquier pitcher de los Mariners desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008, y también “fue el lanzamiento más rápido en la MLB esta temporada al comenzar el viernes”, según confirmó la propia Major League Baseball a través de su portal de noticias.

“No sé si alguna vez he visto a alguien lanzar tan fuerte”, dijo el mánager de los Marineros, Scott Servais. “Tiene un futuro brillante por delante. A medida que continuamos monitoreando su carga de trabajo al principio de la temporada, tiene la oportunidad de ser un gran brazo de impacto para nosotros".

En la victoria de Seattle frente a Medias Blancas de Chicago del jueves 14 de abril, el nativo de Los Mochis trabajó por una entrada, en la que realizó 14 lanzamientos, dos de ellos que ya forman parte de la historia de los Marineros de Seattle, con dos rectas de cuatro costuras que alcanzaron velocidades de 102.5 y 102.8 millas por hora, ambos intentos a Andrew Vaughn, uno de los tres ponchados que consiguió.

Muñoz logró una segunda gran actuación en la temporada, tras debutar el 9 de abril ante los Twins de Minnesota (llevándose la decisión con 1.0 entradas lanzadas, dos carreras limpias, dos chocolates recetados y una base por bola permitida) y volvió al montículo dos días después ante el mismo equipo, con ambas actuaciones de 1.0 de innings de trabajo.

El domingo 17, Muñoz ponchó a su noveno bateador consecutivo para abrir la octava entrada, estableciendo un nuevo récord para su club.

El miércoles 20, volvió a tener actividad desde el montículo lanzando una entrada sin hit ni carreras, ponchando a un adversario en la victoria de su equipo por 4-2 sobre Rangers de Texas.

Cabe mencionar que de acuerdo con lo anunciado por su mánager, Muñoz no lanzará en juegos consecutivos en abril, y sus participaciones se limitarán a aproximadamente tres salidas por semana, pues no hay que olvidar que el sinaloense no regresó de la cirugía Tommy John a la que fue sometido sino hasta el 17 de septiembre pasado, lanzando sólo cinco juegos antes del final de la Temporada 2021 y tuvo un entrenamiento de primavera más corto.

Muñoz jugó por última vez en 2019 con los Padres de San Diego, habiendo inconsistencia en su nivel de juego y lesiones, que lo tuvieron fuera en 2020 y prácticamente todo el 2021.

Muñoz, de 23 años de edad, debutó en MLB el 12 de julio de 2019 (con 20 años), y durante el Spring Training del 2020 se lesionó el codo y tuvo que someterse a la operación Tommy John, que lo tuvo fuera de los campos de juego.

A finales del año pasado los Mariners le dieron una extensión de contrato de cuatro años por 7.5 millones de dólares después de haber lanzado solamente en un juego con esta novena, ya que subió al centro del diamante para sacar dos outs en el último juego de la campaña 2021 frente a Los Ángeles Angels, y ya se sabía que tiraba bolas de más de 100 millas.

Andrés Clemente Muñoz tiene la oportunidad de convertirse en uno de los próximos grandes lanzadores de relevo de las Grandes Ligas.

En la Gran Carpa se preguntan de dónde salió este joven relevista corto que está causando sensación, que de mantener el nivel que está mostrando, puede llegar a ser sucesor de Sergio Romo “El Mechón”, y Oliver Pérez, que son los sobrevivientes de la generación de relevistas cortos y cerradores naturales mexicanos señeros, después del retiro de Joakim Soria.

