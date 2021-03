Mujeres: protestas y realidad en México

Que las mujeres tienen sobrados motivos para manifestarte, protestar a gritos y romper todo lo que esté a su paso para exigir la justica que se les ha negado durante generaciones, es algo que muchos aceptan… pero otros no. Sin embargo, discutir si las manifestaciones son correctas o no, es un juego dialéctico sin fin. Las manifestaciones son eso: estallidos de inconformidad; no se pide permiso para ello.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió desde la semana pasada (viernes 5 de marzo) que las movilizaciones feministas fueran pacíficas o de lo contrario, entraban en contradicción.

Después, el domingo 7 de marzo grabó un video de más de siete minutos en el que argumentó cómo los conservadores -siempre hipócritas- han conseguido hacer suya la bandera de las protestas feministas para criticar la determinación de su gobierno, que amuralló Palacio Nacional con una valla metálica.

El discurso de López Obrador, igual que el de todos los expresidentes de la república, igual que el de gobernadores y presidentes municipales (ellos y ellas), se modifica para que las demandas femeninas y feministas se mantengan en la misma categoría: ajenos a las determinaciones gubernamentales.

En el pasado reciente de México (y de todos sus estados y regiones), la autoridad ha sido consistente: le ha fallado a la población femenina. Los cambios registrados, digamos desde el año 2000 a la fecha para revisar lo ocurrido en lo que va del siglo XXI, son apenas cosméticos; algunas reformas legales en códigos penales de los estados y leyes federales. Pero en esencia las cosas han empeorado.

¿El presidente Andrés Manuel López Obrador puede responsabilizar a esos detestables conservadores, enemigos suyos y de su régimen, de que haya un promedio de 10.5 mujeres asesinadas todos los días en el país?

Sólo estoy mencionando la violación más grave de todas: la del derecho a la vida. ¿Y qué ha hecho el gobierno de la pomposa 4T para mejorar las condiciones de las mujeres en México? ¿Sus programas sociales?

Cuando llega el 8 de marzo, como ocurrió ayer, es de esperarse que haya movilizaciones y es una obligación para todas las autoridades respetar la ideología y la inclinación política de las manifestantes. No es posible que un alcalde, un gobernador o el presidente mismo minimicen las movilizaciones con el ridículo entramado de sus controversias políticas.

En esta Palestra planteo dos preguntas que son totalmente válidas hoy, como lo fueron durante la conmemoración del 8M del año 2011 (hace una década) y lo serán en el año 2031¬:

- ¿Una mujer nacida en México cuenta con más garantías y oportunidades de tener una mejor vida que su madre?

- ¿Los movimientos político electorales han contribuido esencialmente a mejorar las condiciones de las mujeres mexicanas?

Ustedes respondan. Tengo ya una conclusión.

El presidente López Obrador y su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (la primera mujer en el cargo, aunque su peso en el ejercicio de gobierno es nulo) están tan en deuda como antes los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y antecesores.

Todo lo demás es mero discurso.

