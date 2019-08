Mucho general y ¿poca tropa?

General Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la V Región Militar; General Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la XV Zona Militar; General Eustorgio Villalba Cortés, comandante de la V Región de la Guardia Nacional; Coronel Marcos Burgos Legorreta, coordinador estatal de la Guardia Nacional; General Daniel Velasco Ramírez, secretario de Seguridad Pública de Jalisco; General Antonio González García, comisario de la Policía Metropolitana; General Luis Arias González, comisario de la Policía de Guadalajara.

No es un pase de lista, es nuestra nueva realidad: seis generales y un coronel estarán a cargo de la seguridad pública de Guadalajara. Todos ellos, de alguna u otra manera incidirán con lo que suceda con la violencia nuestra de cada día. Si alguien todavía tenía alguna duda sobre si estamos militarizando la seguridad, la lista habla por sí misma. No es todo, habría que agregar a la lista a los mandos que no son militares: cinco comisarios y un coordinador estatal de seguridad. 13 mandos distintos y una sola ciudad emproblemada.

Más allá de eso la pregunta es ¿dónde está la tropa? No tengo duda de que un buen director de seguridad pública, un buen secretario, son fundamentales para que una corporación policiaca funcione, pero sin policías en la calle suficientes, cercanos, entrenados, motivados y bien pagados ninguna estrategia es suficiente. Hasta ahora de lo único que se ha hablado es de sueldo, que no es un tema menor, pero es solo uno de los elementos de la ecuación. En ningún momento se nos ha dicho, por ejemplo, cómo harán para reclutar, cuál es el plan de capacitación, si se hará una sola gran academia o seguiremos con escuelas municipales, cuál es la lógica operativa, etcétera.

Este es el cuarto intento de metropolización de la Policía. Los otros tres fracasaron por razones políticas.

El día de ayer el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, presumió la capacidad de inteligencia que está desarrollando el Estado. Qué bueno que alguien piense en algo más que pistolas y patrullas, pero no hay que olvidar que la seguridad se construye en el territorio: policías de a pie (es un decir) trabajando con ciudadanos de a pie, resolviendo problemas del barrio.

Este es el cuarto intento de metropolización de la Policía. Los otros tres fracasaron por razones políticas. Ninguna de los tres antecedentes tuvo realmente el tiempo suficiente para demostrar nada, si era bueno o malo no lo sabemos. El gobernador dice que ésta es una apuesta de largo plazo, ojalá así sea y que este intento pase al menos el corte de medio término, el cambio de alcaldes después de la elección del 2021. Nuestras autoridades merecen en este proyecto el derecho de la duda; nosotros merecemos que por una ocasión los ciudadanos estemos por encima de las disputas políticas.

