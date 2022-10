Mototaxi rules

Toyota es a Japón y Ford a Estados Unidos como los mototaxis son a Tlajomulco: una tradición, un negocio y una forma de moverse ante la adversidad.

En donde el Estado incumplió el derecho a la movilidad, la cultura popular, las mafias locales, la necesidad y el negocio se unieron para dar vida a una alternativa: el mototaxi, a sus órdenes desde 2010.

Chulavista, Santa Fe y Bangladesh, barrios hermanos. Parodiando a José Alfredo, ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana, allá en mi Tlajo adorado, la vida no vale nada.

La vitalidad de la cultura del mototaxi brota por todos lados en el feis.

***

Mototaxis La Gorda, servicio a domicilio, agenda tu traslado, se hacen mandados. Manda msj por whats.

***

Mototaxi TVS 2022. Se trabajó poco. Todo le sirve porque la persona que me lo trabajaba no me lo va a poder seguir trabajando. Lo tengo en Santa Fe. $80,000. Acepto $60,000 y el resto a pagos.

***

Buen día nomas (sic) para reportar a esta persona que hace base en la exbenavides (sic), yo soy clienta de ahí el otro día le pedí servicio a la etapa 9 de Chulavista y andaba tomado el hombre y yo le di lo que diario me cobran las motos de la base, se enojó y me quiso cobrar más caro me empeso (sic) a insultar y gritarme muchas malas palabras y no es la primera vez.

***

Nuevamente pongo a la venta Bajaj 2016. Motor en buenas condiciones, pistón y cilindro se compraron en febrero, no avienta humo. Detalles menores en parabrisas y tapicería. Anteriormente la publiqué en 45 pero puedo aceptar 40 ya para que se vaya. Cuenta con gps. Debe únicamente el refrendo de este año.

***

Video al estilo Tele Oportunidades con Rodrigo Cabello. Dos chicas con minifalda y sendos penachos aztecas muestran un mototaxi. Voz en off: “Les presento la nueva y mejorada ATUL RICK. Modelo 2022. Otro pedo. Ahora viene con tablerito digital. Mire nada más qué chulada de motor. Trae puertitas de fácil acceso. ¿Los pasajeros cómo viajan de cómodos? Otro chou”.

***

Se presenta un accidente entre 2 mototaxis, uno de ellos quedando en la canaleta. Esto sucedió en avenida las Palmas y Boulevard Chulavista, en Villa Fontana Aqua Fase 6. La Secretaría de Transporte Jalisco tendrá, no solo analizar el legalizar este medio de transporte sino también garantizar la seguridad de los pasajeros y dentro de esa tarea es contar con buenos choferes quienes son los que hacen seguros o no los mototaxis.

***

Asegura tu mototaxi. Te queremos proteger. Cobertura amplia: responsabilidad civil, gastos médicos de ocupantes, chofer, robo total y pérdida total. Grúa. Cotiza sin compromiso con el señor Galindo.

***

Buenas noches me pongo a sus ordenes (sic) hago todas las puertas de mototaxis. cotización por imbox (sic).

***

El último censo de 2016 estimó que operan más de dos mil 300 mototaxis en todo el estado, la mayoría en Tlajomulco. Hoy deben ser mínimo el doble.

Con la recién aprobada Ley de Movilidad, los diputados legalizaron este medio de transporte. En realidad usan el eufemismo de “transporte comunitario” con vehículos de “pequeña escala para desplazamientos cortos dentro de un polígono delimitado”.

Ahora la Secretaría de Transporte emitirá permisos de tres años, fijará la tarifa y las zonas de operación, y los choferes deberán cumplir con periodos de capacitación y exámenes.

La ley de movilidad aprobada en 2013 planteaba la desaparición de los mototaxis por inseguros para los pasajeros. En su lugar debieron implementar cuencas de servicio con camionetas tipo Van, lo que jamás ocurrió.

La solución de los diputados y la Setran fue modificar la ley para ajustarla a la realidad y no ajustar la realidad para cumplir la ley. En todo caso, aquí la autoridad no ha decidido ni regulado nada.