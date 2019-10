Morena entre las balas en Jalisco

En agosto pasado, el jefe político del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Presidente Andrés Manuel López Obrador, advertía que si las ambiciones de poder de sus dirigentes lo echaban “a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usarán, porque eso nos dio la oportunidad de realizar la Cuarta Transformación”.

Habrá que ver por eso si esta mañana en su rueda prensa no se los recuerda, luego de todos los conflictos y la violencia que afloraron el sábado en las asambleas distritales que Morena realizó para elegir a los delegados para su Congreso nacional, donde elegirán a su nuevo dirigente.

Jalisco fue la entidad en la que más sobresaltos y agresiones hubo. La dirigencia estatal reconoció que en los distritos 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16 y 17, es decir, en 8 de 20 distritos, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tequila y Jocotepec irrumpieron grupos armados a las asambleas para llevarse equipos de cómputo, listados nominales, urnas y boletas con las que se votaría por los delegados representantes de Jalisco para la renovación de la presidencia de Morena. En Guadalajara uno de estos enfrentamientos dejó saldo de seis heridos, dos de ellos graves.

Hugo Rodríguez Díaz, delegado Presidente de Morena en Jalisco, dijo que “atentar contra los procesos de participación de manera violenta resalta lo peor del pasado” y que esos hechos buscaban “dañar la imagen de nuestro partido y al dificultar la participación, pretenden entorpecer los procesos de elección”. Pidió a autoridades estatales y federales una investigación de los hechos y a la dirigencia nacional la reposición de las asambleas.

Hay, sin embargo, otras lecturas que ven en estos ataques y en el nivel de violencia que se registró en Jalisco una abierta disputa interna por el poder en el partido entre los grupos de izquierda que fueron los fundadores originales de Morena en la entidad y los grupos que llegaron posteriormente y que gravitan en torno a la figura del ex candidato de este partido a la gubernatura del Estado, Carlos Lomelí Bolaños, quien dejó de ser en junio el súper delegado en Jalisco al ser investigado por conflictos de interés en la venta de medicinas a los gobiernos federal y estatales.

De confirmarse estas hipótesis, estos pleitos internos de Morena no harán más que debilitar la marca en detrimento de sus resultados electorales de cara al 2021, competencia ante la cual, sin contar con estructuras sólidas, aparecen con grandes oportunidades en encuestas, frente a su rival a vencer, como lo es el partido Movimiento Ciudadano, donde seguramente vieron con agrado cómo se les complicaron las cosas a sus adversarios.

Otros que también acelerarán motores son los ex morenistas que trabajan en construir el Frente por la Cuarta Transformación, partido que impulsa Elías Miguel Moreno, hombre cercano a AMLO, por lo que se ofrezca y seguramente por si el Presidente le cumple la amenaza a los de Morena que se vieron muy mal el sábado.

